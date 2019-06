Frica unui nou inceput: Despre aparitia copilului, cu psiholog Constantin Cornea

De cele mai multe ori, viata parintilor se poate schimba intr-un mod dramatic. In primul rand, pot aparea frici legate de grija fata de copil.Astfel poate aparea teama ca nu stiu ce si cum sa faca cu noul membru al familiei, astfel incat acesta sa nu pateasca ceva.Temerea ca nu cumva sa faca o miscare gresita cand il tin in brate, cand il alapteaza, cand ii schimba scutecele sau cand ii dau anumite medicamente. Daca bebelusul incepe sa planga, oare este bolnav, il doare ceva, ii este foame?Mamica se mai poate gandi la posibilitatea de a avea sau nu lapte pentru bebelus. Si daca acesta este de calitate. Apoi poate incepe o cautare febrila legata de un medic pediatru foarte bun, cu care sa se sfatuiasca.Internetul este deasemenea consultat pentru a vedea cand si cum trebuie hranit, schimbat, cat de des sa ii aeriseasca camera, daca il poate scoate la plimbare si cat anume. Intrebarile legate de grija fata de copil sunt foarte multe, si de cele mai multe ori au legatura cu fricile mamicii si lipsa ei de experienta, mai mult decat de nevoile practice ale copilului.Al doilea element este legat de viata partenerilor. Femeia se poate gandi daca va mai arata vreodata asa cum arata inainte de sarcina. Daca va mai ajunge la greutatea potrivita. Daca nu cumva i se vor lasa sanii. Sau daca va mai fi la fel de dorita de partener. Deasemenea se mai gandeste la cum isi va imparti timpul intre partener si copil si cum ii poate iubi pe amandoi la fel, dar in mod diferit. Se stie faptul ca, multi dintre barbati se pot simti neglijati sau ca sunt deja pe locul doi.Al treilea element are legatura cu jobul. Oare cat de repede se va putea intoarce la munca? Este mai bine sa stea cu copilul o perioada mai lunga sau sa revina la serviciu? Isi va putea relua munca la fel cum o facea inainte, sau grijile legate de copil ii va scadea randamentul si asta o va putea duce la concediere?Al patrulea element are legatura cu viata sociala. Vor mai putea intretine relatiile de prietenie? Vor mai putea iesi des in oras sau in parc? Vor fi acceptati si intelesi, de prietenii care nu au copii? Mai simt sau nu nevoia de a merge la spectacole, teatru, filme? In fond, mai pot avea activitati sociale fara sa se simta vinovati, ca isi lasa copilul singur. Sau ca il duc in medii de unde poate lua anumite boli? Isi vor mai putea face hobby-urile?Cea mai cunoscuta, dar si cea mai intalnita este depresia postpartum. Aceasta are le baza frica mamicii ca nu se poate ridica la nivelul nevoilor copilului.Apoi, in functie de felul in care a decurs sarcina, poate dezvolta afectiuni legate de greutatea corporala, sau de modul in care se alimenteaza. Mai pot aparea probleme cu somnul si viata sexuala. Alte afectiuni asociate perioadei postpartum: anxietate, obsesiv-compulsivitate, tulburari ale aparatului digestiv.In egala masura pot aparea probleme grave de comuncare in cuplu, datorate lipsei de implicare a barbatului, sau credintei acestuia ca acum se afla pe locul doi. Pot aparea certuri legate de activitatea sexuala sau de viata sociala.In primul rand, se pot face sedinte de consiliere de cuplu, inainte de aparitia copilului. In cadrul acestora se pot stabili clar rolurile membrilor familiei,ce si cum este bine sa faca pentru binele copilului.Daca bebelusul a venit deja pe lume, se pot face sedinte pentru o mai buna comunicare in cuplu pe temele ce duc la dispute. Acestea pot avea legatura cu nivelul de implicare a tatalui, cu viata sexuala, cu activitatile sociale. Dar mai pot cuprinde modele de comunicare asertiva, corecta, de sprijin si suport emotional reciproc, ceea ce duce la o mai buna interactiune in cadrul familiei respective.Daca problemele nu sunt rezolvate la timp, pot aparea? Si daca da, care ar putea fi acestea?Pentru a fi mai simplu de inteles, am sa fac o lista:1. acutizarea depresiei2. tulburare bipolara3. atacuri de panica4. tulburari obsesiv compulsive5. tulburari ale somnului6. tulburari ale activitatii sexuale7. agravarea adictiilor8. ganduri sau planuri suicidare9. divortAparitia copilului aduce dupa sine o resposabilitate foarte mare. In cazul in care cei doi nu au discutat inainte despre resposabilitatile fiecaruia si nu au un plan in acest sens, va fi foarte greu pentru ei sa se descurce. Si de aceea pot aparea certuri ce pot strica armonia cuplului, pot duce la imbolnavirea grava a unuia dintre parteneri sau se poate ajunge la divort.In cazul in care va regasiti in descrierea problemelor enuntate mai sus, incercati sa apelati cat mai urgent la un specialist.