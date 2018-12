Invata sa privesti esecul altfel. Asculta sfatul psihologului

Pentru a intelege mai bine un esec, este bine sa subliniem faptul ca, rezistenta la situatiile traumatizante este diferita de la om la om.Ceea ce o persoana poate considera a fi o situatie catastrofala, negasind situatii de iesire, pentru un alt individ, poate reprezenta un factor de motivatie. De aceea, un prim element ce trebuie luat in calcul este reprezentat de rezistenta la factorii stresanti.Iar mai apoi, in functie de aceasta trebuie sa descoperim: factorii de motivatie, resursele pe care se poate baza, dar si un plan ce trebuie respectat pentru a se depasi acea situatie.Dar sa vedem ce poate reprezenta un esec, cat si ceea ce poate fi o rezolutie potrivita.De cele mai multe ori, cel putin unul dintre membrii fostului cuplu, considera divortul un esec. Si asta se intampla in primul rand, pentru ca a luptat asa cum s-a priceput pentru a-si pastra familia, dar nu a reusit. Ei bine, aici, esecul poate fi perceput gresit.Pentru ca, intr-un cuplu, este nevoie ca ambii parteneri sa lupte pentru relatie, sa isi doreasca schimbarea proprie in beneficiul familiei, mai mult decat schimbarea partenerului, la propriu sau la figurat.De aceea, o solutie o reprezinta in primul rand psihoterapia. Pentru a te intelege pe tine, dar si care erau cu adevarat solutiile ce puteau duce cuplul mai departe. Oare, la nivel personal, celalalt, putea face pasul de care era nevoie?Sau asteptarile celui ce sufera erau nerealiste? Ori propria frica de singuratate o facea sa creada ca, dincolo de partener, nu mai exista viata.Apoi sunt toate celalalte activitati umane ce ajuta individul sa depaseasca trauma provocata de un divort si nu numai, cum ar fi: sportul, iesirile cu prietenii, cursurile de teatru, cursurile de dans.Poate incerca deasemenea sa isi depaseasca o frica, cum ar fi frica de apa, invatand sa inoate, sau un salt cu parasuta, pentru a-si depasi frica de inaltime.O mica victorie in lupta cu propria persoana, poate inclina balanta emotionala, readucand stima de sine la un nivel pe care nu l-a mai cunoscut de o anumita perioada, persoana respectiva.. Persoanele singure considera ca toata lumea are pe cineva, doar ele nu. Ceea ce nu este adevarat. Din nou, solutia optima o reprezinta psihoterapia.Pentru ati valida opiniile ce sunt de cele mai multe ori, negative dar si neadevarate. Pentru ca nu toata lumea are un/o partener/a.Deasemenea cei care au, nu sunt in mod indubitabil, fericiti. Aici apare si confuzia.Singuratatea este rea iar a fi intr-un cuplu este cu siguranta bine. Acest lucru poate fi valabil daca esti o personalitate dependenta sau o persoana traumatizata."Si atunci ai nevoie de cineva care sa te scape de tine sau sa iti rezolve problemele pe care tu nu ti le poti rezolva".Iar acest aspect reprezinta mai degraba un handicap, atunci cand cauti un partener, o partenera.Aceasta/ aceasta, iti va simti sensibilitatea sau vulnerabilitatea, si intr-un procent imens, se va folosi de ea. Nici pe departe nu te va ajuta sa iti depasesti trauma, decat, cel mult, la inceputul relatiei, doar pentru a te avea. Apoi daca esti singur/singura a 10-a oara, oare nu cumva te regasesti in ceea ce scriu?Psihoterapia te poate ajuta sa iti rezolvi singura problemele, pentru a intra intr-o relatie de pe picior de egalitate, nu din postura victimei. Doar asa poate merita sa nu mai fi singur/a, altfel, in relatii, poti avea doar de suferit.Iar daca nu te regasesti in descrierea personalitatii dependente, sau a persoanei traumatizate, poate citesti despre tulburarea borderline, narcisica, histrionica, pasiv agresiva, antisociala, depresiva, bipolara, etc. Oricare dintre aceste afectiuni exista, asa cum exista boala ulceroasa, sau durerile de spate si te pot impiedica sa ai o relatie corecta.Iar daca pentru ceea ce te doare fizic, mergi la medic, poate ar trebui sa procedezi la fel si in legatura cu durerile sufletului.Celelalte elemente care iti pot face bine, sunt identice cu cele scrise mai sus, atunci cand am facut referire la divort., in functie de personalitatea investitorului, de gradul de inteligenta emotionala, de gradul de cultura, de elementele de sprijin (familie, prieteni) dar si de efectele financiare pe care le aduce, poate fi o trauma imensa peste care se poate trece destul de greu.In cazul in care ai pierdut masina, firma si poate si casa, este dificil sa mai vezi luminita de la capatul tunelului, chiar daca aceasta exista.La inceput, te poate ajuta un tratament psihiatric, ce nu te lasa sa te adancesti in depresie, putand dezvolta si alte afectiuni asociate grave.Iar mai apoi, impreuna cu un psihoterapeut te poti redescoperi pe tine, asa cum erai atunci cand ai inceput afacerea, si nu ai mai fost apoi, pentru ca, cumva, te-ai pierdut pe drum. Ai pierdut poate din fler, din rabdare, din motivatie si poate de aici, a venit si falimentul.Daca ai reusit odata, este foarte probabil sa mai reusesti. Chiar daca trebuie sa o iei de la capat, de jos, sub privirile dezaprobatoare ale familiei, prietenilor, fostilor parteneri sau angajati. Invatand din greseli, poti construi mai bine, mai trainic. Iar pentru asta, poti avea nevoie, in functie de gravitatea diagnosticului, de medicatie si psihoterapie sau doar de psihoterapie. Nu este nimic rusinos in a intelege ca suferi si ca ai nevoie de ajutor. Poate fi pentru o perioada scurta sau mai lunga, in functie de elementele personale pe care te poti sprijini.Am trecut doar trei situatii ce sunt percepute ca si esec, pentru ca sunt cele mai generale si mai usor de inteles. Esecul mai poate fi reprezentat de: faptul ca ai aflat ca esti inselata partener, lipsa orgasmului sau frigiditatea sunt deasemenea elemente de esec personal, faptul ca nu poti slabi sau nu te poti ingrasa, sportul la care iti tot promiti ca ajungi si nu mai reusesti, un examen netrecut, un post la care visai si nu ajungi niciodata, o situatie financiara infloritoare ce nu mai vine indiferent de cat efort depui si exemplele pot continua...Ce este de inteles in privinta esecului tine de doua aspecte:ce difera in functie de: temperament, caracter, educatie, experienta de viata, inteligenta emotionala, elemente de sprijin (familie, prieteni, situatie financiara, situatie sociala), stare de sanatate fizica.. Luand in seama faptul ca, toate elementele legate de istoricul persoanei, gradul de automotivatie dar si gradul de suferinta pot fi factori ce ajuta individul sau il afunda in cele mai negre cosmaruri.Daca nu reusiti singuri, apelati la un: psihoterapeut, psihiatru, medic de familie, preot. Nu este un act de bravura faptul ca luptati eroic fara a deveni erou.A recunoaste ca ai o problema si ca ai nevoie de cineva specializat care sa te ajute sa o depasesti, poate reprezenta un prim pas spre un nou succes. Acela de a fi in primul rand tu bine, pentru ca, mai apoi, sa poti construi ceva mult mai bun si mai trainic, decat ai construit vreodata.