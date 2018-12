Invata sa te automotivezi, in 2019! Asculta sfatul psihologului

Indiferent daca vorbim despre perspectiva profesionala, daca isi doresc sa inceapa sa faca sport, sau cand decid sa tina o dieta, au senzatia ca trebuie sa depuna un efort extraordinar de mare, de aceea, de cele mai multe ori, ajung sa renunte chiar inainte de a se apuca.Greselile pe care acestea le fac pot fi urmatoarele:Isi aleg gresit modelul pe care doresc sa il urmeze. In cazul in care decid sa faca un sport, tendinta este sa se compare cu cei care fac sport de foarte mult timp si vazand ca nu pot arde etape, renunta.Nu isi dau o perioada rezonabila de timp in care sa se adapteze schimbarii. Daca tin o dieta, au tendinta de a exagera in prima parte si asta ii consuma foarte mult, de aceea nu mai reusesc sa duca planul pana la final.Nu cauta sa se adapteze mediului sau circumstantelor, asteptandu-se ca shimbarea sa se petreaca spectaculos, imediat, sa vina de undeva din interior fara ca ei sa faca vreun efort sau sa gaseasca un lider inspirational care sa le schimbe viata.Ce nu inteleg persoanele care nu se pot automotiva, este faptul ca schimbarea presupune un proces de durata. Pentru a fi un proces de succes, trebuie sa tinem seama de: trecutul lor, capacitatile native, talentele innascute, situatia familiala, sociala, financiara, timpul ce poate fi alocat unei activitati...etc.Ii ajuta sa inteleaga unde si cand s-a format stima de sine, care ii sunt cu adevarat traumele si cum le poate depasi.Deasemenea, situational, poate descoperi noi variante de a rezolva anumite situatii cat si care ii sunt calitatile pe care poate miza si cum le poate scoate pe acestea in evidenta, cum le poate cultiva cu adevarat, pentru a deveni o varianta cat mai buna a propriei persoane.Mai mult decat atat, poti descoperi daca nu cuma suferi de o depresie sau o tulburare de personalitate, acestea fiind de fapt cauzele pentru care nu te poti automotiva...Niciodata nu este prea tarziu sa mai urmati cursurile unei facultati pentru a va schimba specializarea sau sa va completati studiile cu un master sau alte forme de specializare, ce va poate face sa inaintati in cariera, sau sa castigati mai bine.In acest sens, cursurile de improvizatie, de dans, de desen, de gatit, pot cultiva anumite calitati native pe care le puteti avea inca nedescoperite, neexplorate, devenindu-va un hobby ce va poate readuce bucuria in suflet.Daca nu va exagerati capacitatile fizice si gasiti cu adevarat un profesionist care sa lucreze cu voi, in corespondenta cu experienta si capacitatea voastra, sportul poate deveni o cale de a va stimula increderea in propria persoana.Trebuie sa subliniem faptul ca o stima de sine scazuta poate ascunde o seama intreaga de afectiuni psihologice, traume, intamplari marcante ce nu va lasa sa va atingeti maximul de potential personal.In acest context, comparatiile pe care le puteti face cu alte persoane ce va pun intr-o lumina proasta, nu va ajuta de loc sa va depasiti propriile probleme, pentru a va reinventa, sau recultiva intr-un mod placut.Acest lucru nu presupune nici pe departe acte eroice, ci trebuie doar sa va doriti sa va realizati visele.Pentru asta, este posibil sa aveti nevoie de sprijin profesionist, sprijin ce nu va poate fi oferit, din varii motive de: familie, prieteni, sociatate. De aceea, in loc sa va autoflagelati psihic, fara rezultat, incercati sa gasiti persoana potrivita pe care va puteti baza, doar pentru o perioada de timp, pentru a va realiza visele.Succes!