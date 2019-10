Invata sa-ti antrenezi mintea si vei obtine orice ti-ai propus. Coaching, cu Simona Nicolaescu

Atunci cand imi este rau la altitudine si am diferite dureri, primul lucru pe care il fac este sa ii dau pastile mentale corpului: daca imi este greata, ma gandesc la lamaie, daca ma simt ametita, imi imaginez ca sunt un copac cu radacini adanci.Studiile arata ca avem aproximativ 70,000 de ganduri pe zi, din care 80% negative.Creierul are o tendinta de a cauta partea negativa a ceea ce il incojnoara, poate si datorita nevoii ancenstrale de a se proteja de pericole.Gandurile negative au nevoie de mai multa energie din partea creierului, deci cu cat petrecem mai mult timp in zona de negativitate, cu atat ne consumam mai mult fizic si emotional.Asadar, gandurile noastre ne pot conduce spre atingerea obiectivelor si dorintelor sau le putem lasa sa lucreze de la sine impotriva noastra, tragandu-ne mult in jos.Conversatiile pe care le avem cu noi insine au un efect profund asupra vietii pe care o traim.Daca vrei sa atingi cel mai inalt potential al tau, este important sa antrenezi muschiul mintii, folosindu-te de urmatoarele exercitii:Sunt unii oameni care isi doresc sa aiba mai multi bani si poate isi spun de o suta de ori pe zi ca vor mai multi bani, iar de-a lungul zilei mai apar cel putin alte 100 de ganduri care spun: nu am nici cea mai mica sansa, nu am norocul altora, este foarte greu... In acest context, le va fi aproape imposibil sa obtina ceea ce doresc.La serviciu, acasa, inlocuieste gandurile care tin de esec cu cele directionate catre succes.Cand te confrunti cu o situatie dificila, spune-ti: "Voi castiga", si nu "Probabil ca o sa pierd". Cand concurezi cu cineva, gandeste-te: "Sunt printre cei mai buni", si nu "Sunt depasit".Ori de cate ori simti ca nu mai poti, inlocuieste cu: "Sunt in stare" si niciodata "Nu pot". Lasa-ti procesul de gandire sa fie guvernat de un singur gand: "Voi reusi".Cand te gandesti la succes, ghideaza-ti mintea sa faca planuri care iti aduc succesul. Gandindu-te la esec, veti obtine exact contrariul.In fiecare din noi se oglindeste o parte perfecta. Axeaza-te pe ceea ce stii foarte bine, pe acele aspecte pe care si ceilalti le apreciaza.Oamenii de succes nu sunt construiti dupa modelul lui Superman. Succesul nu cere un superintelect. Nu exista nimic mistic in legatura cu succesul. El nu se sprijina pe hazard.Oamenii de succes sunt oameni obisnuiti care si-au cultivat increderea in ei insisi si in ceea ce fac.Niciodata nu te evalua la un pret de nimic. Daca nu ai incredere in propriile abilitati, in tine insuti, iti pui tot felul de etichete, atunci viata iti va arata ca ai dreptate.De aceea, se spune ca devii ceea ce gandesti. Gandurile tale iti influenteaza actiunile, iar acestea iti vor influenta rezultatele pe care le vei avea in viata.Dimensiunea succesului tau este conditionata de dimensiunea visurilor tale. Daca iti propui scopuri marunte, te poti astepta la impliniri nesemnificative.Propune-ti sa atingi teluri importante si ai o probabilitate mai mare sa ai succese importante.Ideile si planurile mari au nevoie sa fie vizualizate ca si cand ar fi reale. Atunci cand iti doresti ceva foarte tare, fa un exercitiu de vizualizare.De exemplu, te imaginezi in casa pe care vrei sa o ai sau reusind la o competitie, iti imaginezi in cel mai mic detaliu momentul final, cu toate detaliile reveriei tale, inclusiv cum te simti atunci cand iti realizezi visul. In acest fel, angrenezi intreaga ta fiinta in realizarea visului.De exemplu, daca ti-ai propus sa faci ceva zilnic ca sa iti atingi performantele dorite, de exemplu sa te antrenezi 5 ore zilnic sau sa scrii zilnic pe propriul blog, atunci tine-te de aceste promisiuni.Nu amana, nu te culca pe o ureche. Succesul rezulta din eforturi zilnice si pasi mici, nu din salturi ocazionale.Daca reusesti sa faci o reprezentare mentala vizuala a acelor aspecte din viata ta pe care doresti sa le implinesti, atunci sansa de reusita este una foarte mare.De aceea, iti propun sa iti aloci urmatoarele minute sa vizualizezi ceea ce doresti sa se manifeste in viata ta.Ca sa iti fie mai usor, am creat inregistrarea audio de mai jos care te ajuta sa vizualizezi ceea ce iti propui: