Mituri demontate de psiholog: Femeile frumoase, destepte si de cariera nu au noroc in dragoste?

barbatul nepotrivit.

familia de origine toxica.

prietenii toxici.

barbatul adictiv.

barbatul "Casanova".

barbatul care sufera de o tulburare de personalitate:

Nu intelegeau de ce, indiferent cat si-au dorit sau cat au fost dispuse sa investeasca intr-un barbat, acesta ajungea invariabil sa le insele sau sa le paraseasca.Astfel isi puneau intrebarea, daca au ele o problema de care nu sunt constiente, ce ii fac pe barbati sa nu le mai doreasca sau sa le paraseasca, inainte de a putea construi o familie. Multe dintre ele, se gandeau chiar sa isi aleaga un partener doar pentru a avea un copil. Spunandu-si ca oricum, daca nu pot avea o familie, macar sa aiba un copil.In timp, au ajuns sa se cunoasca mai bine si sa descopere daca aveau ele o problema sau daca aceasta se afla la barbatul ales. De cele mai multe ori, si-au dat seama ca, principala problema o constituia alegerea barbatului potrivit. In marea lor majoritate, isi doreau un barbat care sa arate bine, sa fie sociabil si cu simtul umorului, dar sa fie realizat si din perspectiva financiara. Si tocmai aici se afla de obicei problema cea mai intalnita.Un barbat realizat care arata si bine, este un barbat vanat de sexul opus. Iar asta, il poate face sa devina narcisist si egoist. Astfel se ajungea la situatia in care, amandoi obisnuiti cu succesul sa isi doreasca sa fie cel sau cea, care ia deciziile principale in cadrul cuplului. Numai ca, pe fond, amandoi reprezentau de fapt doua pietre tari. Tocmai pentru ca erau constienti de calitatile lor si erau obisnuiti sa fie cei care decid.In toate situatiile de acest gen, comunicarea era defectuoasa, si se efectua dupa pozitii de forta. Iar asta nu avea cum sa duca la o viata frumoasa impreuna. Cel mai greu le era sa gaseasca formula prin care sa comunice corect, asertiv, cu dorinta de a intelege si nevoile celuilalt, in speranta ca vor gasi o cale care sa satisfaca nevoile ambilor.Dupa un proces terapeutic, femeia ajungea sa descopere formula corecta prin care poate comunica corect, astfel incat, sa se ajunga la o concluzie echitabila. Este drept ca in fiecare cuplu exista o lupta pentru putere. In care, ambii isi doresc sa stabileasca directia si regulile cuplului. Insa, in cuplurile in care amandoi sunt siguri pe calitatile lor, tind sa devina inflexibili si egoisti.Daca doriti, de cele mai multe ori, insuccesul afectiv al femeii poate avea la baza urmatoarele elemente:Daca isi aleg un barbat de succes egoist si egocentric si isi imagineaza ca vor reusi cumva sa il schimbe, se pot insela amarnic. De cele mai multe ori, in faza de inceput, barbatul poate lasa senzatia ca se va schimba.Dar face acest lucru doar datorita faptului ca este constient ca doar asa o poate avea pe acea femeie. In schimb, naravul din fire nu se schimba si el tinde sa revina la proastele obiceiuri, mult mai curand decat isi poate imagina cineva.Implicarea acestora in viata noului cuplu, poate dauna enorm celor doi. Pentru ca ei trebuie isi descopere propriile valori si regului, fara interventia exagerata a cuiva.De cele mai multe ori, vorbim despre sentimentul de gasca pe care il au anumiti barbati.Pentru ei reprezinta o nevoie de baza, ce completeaza ideea de familie. Insa, foarte multe dintre femei ataca aceasta nevoie, si chiar daca in prima instanta poate reusi sa il faca sa se intalneasca mai rar sau chiar de loc, cu prietenii, din nefericire, acest lucru de cele mai multe ori, nu tine decat o perioada destul de scurta.Indiferent daca vorbim de dependenta lui de alcool, jocuri de noroc, de munca, de familia de origine, oricare dintre acestea nu pot fi vindicate doar de femeie. De cele mai multe ori, este nevoie de un specialist.Daca este un cuceritor, este foarte posibil sa nu se opreasca la tine. Foarte multe dintre femei intra in relatie cu un barbat in speranta ca il va schimba. Din pacate, foarte multe nu reusesc acest lcuru, indiferent daca schimbarea ar putea fi si in avantajul barbatului...psihopata, schizoida, paranoida, borderline, obsesiv-compulsiva, antisociala. Aceste tulburari sunt greu de remarcat de o persoana neavizata, de aceea pot trece mai degraba ca si calitati. Un schizoid caruia nu ii plac oamanii, poate fi interpretat ca un barbat sigur, ce nu inseala pentru ca se multumeste doar sa mearga la munca si apoi sa stea acasa. Un psihopat deasemenea poate fi un cuceritor infailibil, insa odata prinsa in plasa lui, vei putea scapa foarte greu.daca te consideri o femeie frumoasa si desteapta dar lipsita de succesul afectiv, este bine sa apelezi la un specialist pentru a remarca care sunt problemele tale, dar si care sunt deficientele de caracter ale partenerului ales.