Munca de acasa iti afecteaza moralul? Asculta sfatul psihologului

Din perspectiva psihologica, sunt persoane carora le face bine sa lucreze de acasa, dar si persoane care pot avea de suferit.Categoriile ar putea fi urmatoarele:- persoanele singure- persoanele care au anumite probleme medicale- persoanele care sufera de tulburari psihice- persoanele care au probeme in relatia de cuplu- persoanele care au probleme financiare sau cele care se tem ca isi vor pierde locul de munca- persoanele care au anumite adictii ce se pot acutiza tocmai din cauza singuratatiiManifestarile pot fi multiple si pot diferi de la o persoana la alta, insa vom aminti doar o parte:- tristete, melancolie- lipsa placerii sau a interesului pentru aproape orice activitate- lipsa dorintei de a mai interactiona cu ceilalti direct, prin telefon sau internet- sentimente de inutilitate, vinovatie, dezaprecierea propriei persoane- lipsa dorintei de a mai avea grija de propria igiena, de a te imbraca, sau aranja.- tulburari ale somnului: insomnie, cosmaruri, somn intrerupt- agitatie, incapacitatea de a sta calm- senzatia ca inima bate foarte tare si urmeaza sa faci un atac de cord sau un atac cerebral- tremuraturi, amorteli, transpiratii reci sau calde- dureri care vin si pleaca sau se tot muta prin corp- tulburari ale vietii sexuale: anorgasmie, frigiditate, ejaculare precoce, tulburari erectile- ganduri sau planuri suicidare- acutizarea adictiilor de: alcool, droguri, tigari, jocuri de norocPrima indicatie consta in a apela la un specialist. Medicul de familie, psihologul, psihiatrul, va pot pune un diagnostic si va pot ajuta apoi sa va depasiti starile.Doar in urma unei consulatii se poate stabili care este diagnosticul corect, dar si ce este de facut mai apoi. Nu incercati sa va diagnosticati singuri sau sa luati medicamente dupa ceea ce cititi pe net.Este foarte important sa aveti foarte clar diagnosticul dar si ce aveti de facut apoi. Deasemenea, nu lasati starile sa se acutizeze, considerand ca vor trece cumva de la sine.Uneori se poate intampla sa treaca de la sine, dar, de cele mai multe ori, starile se pot acutiza si tratamentul cat si vindecarea pot fi de mai lunga durata.