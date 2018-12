Povara deciziilor te apasa? Iata cateva sfaturi care-ti pot face viata mai usoara

Depresie, anxietate, atac de panica, ganduri suicidare

Tulburare de personalitate: paranoida, borderline, evitanta, dependenta, obsesiv-compulsiva, antisociala

Tulburari de comportament: episoade de agresiune fata de oameni sau animale, episoade de distrugere a bunurilor proprii sau ale altora

Ciclotimie

Tulburare bipolara

Tulburari ale somnului: cosmaruri, somn interrupt, hiper sau hipo somnie

Tulburari alimentare: obezitate, mancat obsesiv-compulsiv, anorexie, bulimie

Tulburari ale vietii sexuale: frigiditate, anorgasmie, ejaculare precoce, lipsa erectiei

Adictii de droguri, alcool, medicamente

Tulburari ale interactiunilor sociale: lipsa dorintei de interactiune sau exacerbarea acestei dorinte

Toate acestea fiind in relatie cu timpul petrecut impreuna cu familia si celelalte interactiuni sociale de care ai nevoie.Cel mai simplu mod este reprezentat de stabilirea unui sablon de norme, valori si elemente exterioare, pe care sa le faci cunoscute subordonatilor. Astfel poti avea o matrice la care sa ii poti raporta tot timpul.Aceasta nu trebuie sa fie perfecta, doar respectata in proportie de 80-90%. Doar asa te poti asigura de faptul ca subordonatii inteleg care sunt normele si valorile echipei si care sunt momentele in care, singuri se pot exclude pentru ca nu le respecta.Normele si valorile tin de tine, de modul in care vezi tu obtinerea rezultatelor si dezvoltarea companiei. Aici putem incadra: programul de lucru, pauzele de masa sau de tigara, incarcatura posturilor, interactiunea dintre posturi, deadline-uri, marjele de profit ce trebuiesc atinse, nivelul de motivare si implicare, gradul de omogenitate.Elementele exterioare sunt factori ce nu tin de tine, deci decizia nu a fost a ta. De exemplu, ordinele date de seful tau, sau, in cazul in care esti patron, de influentele directe ale pietei sau ale clientilor nemultumiti.In primul rand, daca ai construit sablonul de care vorbeam mai sus, iti va fi mai simplu, pentru ca, in cazul unei concedieri, este simplu sa demonstrezi, conform matricei, unde si de ce a gresit angajatul dar si faptul ca s-a exclus singur atunci cand nu a respectat ce ati stabilit.Deci, daca matricea este construita corect, ai un element important la care sa te raportezi personal pentru a putea merge linistit mai departe. Dar si pentru a-ti face echipa sa intelaga faptul ca, toata lumea este egala in drepturi si obligatii, iar cei care gresesc, trebuie sa plateasca.In al doilea rand, trebuie sa iti construiesti un echilibru dincolo de job. Este important sa ai o viata echilibrata care sa cuprinda: familie, prieteni, activitati sportive, activitati sociale, activitati culturale, hobby-uri, voluntariat.Asa te vei putea reechilibra cu usurinta, dupa o decizie grea, facand ceea ce iti place.In fond, jobul trebuie sa reprezinte o activitate clara, concisa, cu reguli stricte pe care tu doar le aplici. Viata adevarata insa, incepe dincolo de job, atunci cand te vezi cu familia sau prietenii, cand alergi cu copilul prin parc sau cand iti plimbi cainele singur, pentru a gandi cea mai buna solutie la job.In al treilea rand, sa iti poti recunoaste greseala. Uneori, la nervi, suparare sau cand suntem stresati, putem lua decizii radicale pe care ajungem, dupa foarte putin timp, sa le regretam. Pentru asta, ar fi indicat sa ai un coach, mentor sau psiholog.Oricare te poate ajuta sa iti intelegi mai bine rolul, sa iti gestionezi mai usor emotiile pentru a nu mai lua decizii radicale cand nu este cazul.Iar daca ai facut o astfel de greseala, sa ai puterea de a o repara cat mai repede, daca se mai poate. Daca nu, macar sa nu o mai faci pe viitor.Afectiunile pot fi multiple si pot diferi de la individ la individ, in functie de: temperament, caracter, varsta, experienta de viata, resursele externe pe care se poate baza, ori anumite afectiuni psihice sau medicale existente. In functie de toate acestea, o persoana supra incarcata decizional poate declansa una sau mai multe din urmatoarele afectiuni:Luarea unei decizii tine de temperamentul si caracterul fiecaruia. Insa acestea, pot fi cizelate, daca apelati la un specialist.Cu ajutorul unui psihoterapeut puteti ajunge sa va controlati mai usor emotiile negative, va puteti descoperi forme noi de motivare, puteti invata elemente de comunicare corecta, sau va puteti evalua intregul plan de viata pentru a nu aduce emotiile negative de la serviciu acasa, sau nerealizarile din plan personal, la serviciu.Nu ezitati sa apelati la un specialist atunci cand considerati ca anumite probleme sau stari va depasesc. Este bine sa invatati sa le gestionati cat mai din timp, pentru a nu ajunge sa suferiti de anumite tulburari de natura psihologica sau sa somatizati ceea ce ganditi in tot felul de boli fizice.