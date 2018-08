Provocarea "work at home", intre libertate si izolare. Sfatul psihologului

De asemenea ii poate afecta interactiunea cu familia, ducand la certuri sau divort. Si interactiunile sociale pot fi afectate, pentru care este posibil sa isi formeze o lume a lui, in care nu mai simte placerea sau dorinta de a socializa, de a merge sa ia masa la un restaurant, sau sa vizioneze un film.Pentru ca toata lumea lui s-a dezvoltat intre peretii casei, unde aparent are totul la dispozitie.Este important totusi, sa adaug faptul ca aceste probleme nu se intalnesc la toti angajatii, ce lucreaza de acasa, ci la un procent insemnat dintre acestia.Sa vedem care pot fi elementele negative ce pot afecta angajatul:Daca lucreaza de acasa, atunci nu mai este nevoit sa aiba grija de modul in care arata sau se imbraca. Astfel poate renunta incet, incet, la igiena personala, la stilul in care se imbraca sau se aranjeaza. Indolenta de inceput, poate crea teren fertil unei depresii ulterioare.Relatiile devin mai de graba virtuale, aducand dupa sine, toate elementele disfunctionale caracteristice: perimarea limbajului verbal si nonverbal, crearea unei imagini a propriei persoane iluzorie, mai de graba corespondenta cu ceea ce ne dorim sa credem despre noi, decat cea reala.Deasemenea nici opinia legata de ceilalti nu poate fi prea bine intemeiata, datorita mediului virtual.Tendinta este ca, angajatul, sa isi inceapa programul in pat iar pauzele sa le petreca tot la fel. Asa apare delasarea si lipsa de dorinta sau motivatie, ce se poate generaliza.Biroul devine casa, in dauna caminului, dar si a statutului de angajat. Datorita faptului ca lucreaza "de acasa", angajatul suprapune imaginea de birou peste aceea de casa, ceea ce poate contraveni ideii de camin.Si acest aspect se poate vedea clar la cei necasatoriti, la care toate lucrurile de prin casa, sunt alandala.Iar la cei casatoriti, putem remarca, certurile dese. Partenera, ce nu lucreaza de acasa, venind la domiciliul conjugal, isi vede sotul neingrijit, nepasator, si destul de putin dispus sa creeze acea atmosfera frumoasa de camin.Familia este cea care poate avea cel mai mult de suferit. Adica partenera/ul sau copiii. Cel care lucreaza de acasa se poate confunda cu acest rol, fara sa remarce cat de mult se afunda intr-o mediocritate comportamentala, ce nu il lasa sa se ocupe de familie, asa cum aceasta ar merita.Daca tot lucreaza de acasa, poate fuma in voie, poate servi si un pahar de vin, doua, trei... Atunci cand nu te vad ceilalti, poti crede ca iti poti ascunde starea reala.Despre elementele pozitive, pot spune ca sunt putine. In cazul companiilor este simplu, aceasta modalitate de lucru le convine pentru ca isi reduc astfel costurile.In ceea ce priveste angajatul, sunt situatii in care acesta in dorinta de a primi mai multi bani, sau pentru a scapa de sefii sau colegii cicalitori, pot lua in considerare oferta de a lucra de acasa.Fara insa, a se gandi pe termen lung, ci doar, pentru a rezolva o problema stringenta.Deasemenea mai sunt si acele persoane ce sufera de o tulburare de personalitate schizoida, ce se pot declara multumite, pentru ca nu simt oricum nevoia de socializare, deci le pica numai bine aceasta oferta.Insa nu este asa. Pentru ca lipsa de socializare il va face sa se simta mai batran si mai bolnav decat este.Un oarecare beneficiu mai poate fi in cazul mamicilor, ce isi pot ingriji, datorita acestui model de lucru, mai indeaproape si mai bine, copiii.Dar si in acesta situatie, au nevoie de un partener foarte echilibrat, care sa reuseasca sa le scoata din casa pentru diferite activitati, tocmai pentru a avea timp sa isi recapete echilibrul emotional.Omul este o fiinta sociala si are nevoie de interactiune. Colegii sunt necesari, ca si forma de socializare, pentru ca ii pot deveni prieteni, poate schimba o parere sau afla o opinie.Mai mult decat atat, faptul ca trebuie sa respecte un program, un cod vestimentar si de comportament, il pot tine intr-o forma corecta si echilibrata de comportament fata de sine, dar si fata de ceilalti.Lipsa acestora il poate face sa se plafoneze, sa se simta lipsit de motivatie si de dorinta de a se bucura de viata. Iar de aici, pana la o afectiune psihologica, nu este decat un pas.Ce afectiuni se pot dezvolta din cauza lucrului la domiciliul? Aproape orice va puteti imagina: depresie, anxietate, mancat obsesiv-compulsiv, tulburari ale somnului, tulburari ale vietii sexuale, agorafobie, comportament antisocial.Deasemenea, daca acest mod de lucru se intinde pe o perioada prea mare de timp, poate duce la divort, certuri, alcoolism, somaj.Sincer, nu indic aceasta forma de lucru, decat pe o perioada determinata, si doar in anumite situatii.Ce este de facut in cazul in care resimtim efectele negative ale lucratului de acasa?Solutia este in primul rand sa apelam la un specialist: medic de familie, psiholog, psihiatru.Daca nu reusim, putem apela la familia de origine, la prietenii apropiati sau la colegi.Avem nevoie de foarta multa rabdare, tact, afectiune. Sa comunicam fara sa jignim incercand sa intram in lumea celui afectat pentru a reusi sa il scoatem din pasa in care a intrat, fara a-l abuza, respectandu-i timpul necesar reechilibrarii emotionale.Este important sa reusim sa ii readucem pofta de viata cat mai curand, pana cand problemele nu se agraveaza. Sunt situatii cand gravitatea situatiei poate necesita internarea celui suferind.Insa, pentru a nu termina articolul intr-un mod negativ, trebuie spus ca situatiile foarte grave nu sunt foarte multe. De cele mai multe ori, oamenii se adapteaza la lucrul de acasa, dar cu anumite costuri.Costuri ce nu sunt excluse nici in situatia in care angajatul lucreaza de la birou.Am vrut doar sa atrag atentia asupra complicatiilor, si articolul se adreseaza mai degraba celor afectati. Ceilalti neavand nevoie sa stie aceste lucruri, decat cel mult, ca si elemente de cultura generala.Sau in situatia in care remarca aceste probleme la cineva apropiat, pentru a le recunoaste la timp, putand astfel intervene la momentul oportun.