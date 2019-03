Psichology Hub anunta prima editie a Zilei Psihoeducatiei

Evenimentul va fi marcat prin intermediul unei dezbateri in jurul temeisi va avea loc in Bucuresti, la Biblioteca Ion Creanga, Dimitrie Cantemir si Emil Garleanu, precum si in cadrul bibliotecilor judetene din Iasi, Cluj Napoca, Constanta, Oradea, Sibiu, Slatina si Timisoara.Accesul publicului este gratuit, in limita locurilor disponibile, dupa completarea unui formular de inscriere . Participantii sunt invitati sa se implice activ, alaturi de psihologii si terapeutii de la, in dezbaterea unor subiecte precum dreptul la propriul spatiu si timp, dreptul la fericire, dreptul de a spune nu stiu s.a.m.d.sunt un concept ce are la baza Declaratia Universala a Drepturilor Omului, structurat in lucrarile sale de catre Dr. Edmund Bourne, psiholog si cercetator international.Tema propusa este motivata de practica de cabinet a specialistilor din comunitatea Psichology Hub, conform careia oamenii din societatea romaneasca isi cunosc prea putin drepturile personale, ceea ce-i afecteaza atat la nivel individual, cat si la nivel social."Astazi inca exista oameni care nu beneficiaza de psihoeducatie, sa inteleaga si sa invete cum sa gestioneze anumite dificultati cu care se confrunta. Exista lucruri pe care parintii, bunicii, persoanele mature din viata noastra nu le cunosc. Acestia nu au cunostintele necesare pentru a ne invata si ajuta sa depasim anumite blocaje sau sa ne cream propriul nostru echilibru interior. Comunitatea noastra isi propune sa reprezinte o prima etapa in procesul de vindecare a celor care ne vor cere ajutorul, indiferent de problema sau tulburarea pe care o intampina.Odata constientizate si insusite, drepturile personale genereaza o schimbare de atitudine atat in raport cu propria persoana, cat si cu ceilalti din comunitate, imbunatatind astfel calitatea vietii si relationarea cu cei din jur. Ziua Psihoeducatiei reprezinta un prim demers in obiectivul nostru de a ii ajuta pe ceilalti", spune