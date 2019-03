Psiholog: Traim intr-o societate obsesiv compulsiva! Ce e de facut?

trebuie sa arat cat mai bine

trebuie sa fiu cat mai citit, destept, intelept, cult sau sa ma prefac ca sunt

trebuie sa tin o dieta

trebuie sa fac sport

trebuie sa fiu remarcat

trebuie sa impresionez

trebuie sa am o inteligenta emotionala ridicata

trebuie sa fie asertiv

trebuie sa am un/o partener/a

trebuie sa fac sex

trebuie sa imi cumpar o casa cat mai mare

trebui sa avem copil

trebuie sa ofer copilului tot ceea ce eu nu am avut

trebuie sa ajung cat mai sus

trebuie sa imi impresionez seful

trebuie sa ma placa toti colegii

trebuie sa castig cati mai multi bani

trebuie sa fiu cel mai bun din domeniul meu

trebuie sa "imi traiesc viata la maxim"

trebuie sa am o super masina pentru a avea o super partenera

trebuie sa cheltuiesc foarte multi bani pentru a impresiona femeile

trebuie sa fiu cat mai provocatoare pentru a atrage barbatii

trebuie sa ma distrez la maxim

trebuie sa ies cat mai des

trebuie sa stiu cat mai multe informatii din cat mai multe domeniii pentru a impresiona

trebuie sa fiu foarte popular

efortul de a face o curatenie exagerata din frica de germeni

efortul de a aranja totul simetric, perfect acasa, la birou, hainele in sifonier

numaratul liniilor de pe covor

operatiile sau interventiile estetice exagerate

rearanjarea mobile in dorinta de a arata mereu mai bine

analizele si mersul permanent la medic

sportul exagerat

dietele fara sfarsit

sofatul agresiv

comunicarea agresiva

ticurile fizice sau verbale

consumul de alcool, droguri, tigari, medicamente

uitatul la telefon de zeci de ori pe zi

controlatul retelelor de socializare tot timpul

Tulburarea obsesiv-compulsiva este o afectiune in are persoana suferinda are o seama intreaga de obsesii cum ar fi: ganduri, idei, imagini sau senzatii ce duc la compulsii.Compulsiile sunt comportamentele repetitive sau ritualurile aproape imposibil de stapanit, ce ar trebui sa il descarce de povara obsesiilor.De aceea, putem spune ca obsesiile sunt cele ce guverneaza, invadand gandurile omului. Iar acesta, incercand sa scape de tensiunea imensa resimtita, dezvolta o seama intreaga de comportamente compulsive ce se doresc a fi eliberatoare de tensiune.Dar sa vedem cateva obsesii ce pot ajunge sa sufoce individul:Acestea sunt doar o parte din obsesiile de care sufera oamenii din ziua de azi. De ce sunt obsesii?Pentru ca le creeaza o tensiune foarte mare, interna, care ii face mai degraba sclavul dorintelor lor.Si chiar daca ajung sa isi satisfaca mare parte din aceste obsesii, indivizii tot nu se vor simti satisfacuti. Aparent aceasta afectiune ii face sa se simta ca intr-o cursa fara sfarsit, intr-un cerc vicios ce ii va sufoca, incet, incet...Exemple de comportamente compulsive ce se doresc a fi, forme de eliberare de tensiunea interna:De asemenea este foarte important sa stim, faptul ca, obsesivcompulsivitatea se asociaza foarte des cu o seama intreaga de afectiuni psihologice cum ar fi: depresia, anxietatea, atacurile de panica, tulburarile de personalitate, tulburarile de comportament, tulburarile alimentare, tulburarile de somn, tulburarile de natura sexuala.Dorinta de perfectiune, dorinta de a avea totul cat mai repede sau cat mai usor precum si modelele sociale false (vedetele de carton) sau reclamele ce promit adevarate vraji sau minuni, pun o imensa presiune pe individ, intoxicandu-i mintea, gandurile, comportamentele.Solutia o reprezinta doar specialistul. Impreuna cu un psihoterapeut se poate concepe un plan terapeutic de "detoxifiere mentala" de regasire a stimei de sine, de reechilibrare emotionala dar si de reidentificare a valorilor proprii.