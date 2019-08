Reguli de care sa tii cont cand te intorci din concediu. Coaching, cu Simona Nicolaescu

sau iesire cu prietenii, nu peste jumatate de an, ci in maxim 2 saptamani. Acest lucru te va ajuta sa aduci un pic din atmosfera de vacanta intr-o saptamana obisnuita de lucru.Revizuieste viata ta emotionala, descopera cat de multe satisfactii iti aduce job-ul actual, relatia de cuplu. Daca simti ca anumite capitole din viata ta nu iti aduc multumire, atunci stii ca a venit momentul pentru o schimbare.Daca nu esti in forma emotional vorbind, atunci e clar de ce ai nevoie din nou de vacanta.Daca ti-ai permis doua saptamani de vacanta, cu siguranta iti mai permiti macar o zi in care sa nu incerci sa rezolvi toate problemele de serviciu si de acasa. Daca alegi sa rezolvi totul, atunci dupa prima zi de concediu vei simti ca nu ai avut concediu, vei fi extenuat/a.Daca vrei sa iti mentii starea buna castigata in vacanta, ia-o usor.Apeleaza la o atitudine blanda si generoasa fata de tine, nu te munci si biciui ca pe ultimul lenes. O pauza de 10 minute la fiecare ora, in care mai spui un banc sau interactionezi cu colegi amuzanti, iti va face tranzitia mai usoara.De cele mai multe ori, in concediu facem excese cu privire la dulciuri, mancare, alcool etc. Si daca tot vine toamna si piata este plina cu legume si fructe, atunci ai putea sa fii in forma cu o dieta echilibrata recomandata de nutritionisti si sa faci exercitii fizice periodice.Daca starea ta fizica este una foarte buna, atunci iti va influenta si starea mentala.Arunca o privire mai atenta asupra vietii tale. Remarca daca oferi suficient timp tuturor aspectelor importante din viata ta. Fa o lista cu tot ceea ce iti place sa faci si apoi compara cu realitatea. Ideea de baza este sa faci in asa fel incat sa simti ca fiecare zi o petreci in concordanta cu ceea ce simti, cu ceea ce ai nevoie, cu ceea ce iti face placere.Fiecare zi din viata noastra este un dar primit de care uitam uneori sa ne bucuram. Iti poti incepe ziua gandindu-te la ce este frumos in viata ta.Pentru a-ti incepe ziua intr-un ton pozitiv, iti propun sa asculti acest material audio pentru a obtine o stare de liniste sufleteasca. Iti recomand sa-ti aloci acest moment chiar imediat ce te-ai trezit, pentru a te ajuta sa:- Te incarci cu energie pozitiva;- Setezi mintea pentru o zi cu realizari;- Te bucuri de o noua zi din viata ta.