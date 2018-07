Sfatul psihologului: Cat de importanta este terapia de cuplu?

1. Pentru ca au o problema, de care nu vor sa afle nici familia nici prietenii si vor sa o rezolve.2. Pentru ca simt ca sunt inselati de partener si nu stiu cum sa procedeze.3. Pentru ca au gasit un alt partener si nu stiu in ce directie sa apuce.4. Pentru ca nu stiu cum sa imbine cariera cu familia.5. Pentru ca nu se inteleg in privinta: valorilor familiei, a timpului petrecut impreuna sau cu copilul.6. Pentru ca nu reusesc sa imparta intr-un mod echitabil sarcinile casnice.7. Pentru ca s-au dezvoltat diferit din perspectiva financiara, a rolului social sau cultural.8. Pentru ca au senzatia ca isi intretin partenerul, financiar. Sau pentru ca fac tot ceea ce tine de casa singure si partenerul nu contribuie cu nimic.9. Din cauza familiei unuia dintre ei care intervine prea des si prea mult.10. Din cauza prietenilor partenerului care il rupe pe acesta de langa familie.11. Pentru dezvoltare personala. Vor sa descopere noi moduri in care sa se bucure de viata, asigurandu-se cu ajutorul psihologului, ca stiu ce sa ceara, cand si cum sa ceara de la partener pentru a nu fi interpretat gresit de catre acesta.12. Din cauza vietii sexuale nesatisfacatoare. Vor sa invete, cand, ce si cum ceara de la partener, fara sa fie considerate persoane de proasta factura. Sau pentru a-l incuraja sa le satisfaca si sa isi satisfaca anumite fantezii, despre care nu stiu cum sa vorbeasca.13. Pentru a discuta despre copii. Cand si cum este bine sa apara. Care sunt valorile si normele pe care vor trebui sa le impartaseasca in calitate de parinti.Pentru intimidate, pentru ca nu vor sa se afle familia sau prietenii. Pentru ca sunt probleme intime, ce tin de viata sexuala sau amoroasa. Pentru ca au gasit un partener mult mai potrivit. Sau pentru ca pur si simplu nu se mai simt bine langa partenerul ales acum multi ani.Care sunt obiceiurile, actiunile sau comportamentele care pot salva o casnicie sau care pot imbunatati viata de cuplu, in mod evident.1. Valorile familiei. Trebuie sa descopere in propria persoana care sunt valorile ce le cred necesare familiei: timp, activitati, gesturi, sentimente, copiii, cariera, prieteni ce pot fi impartasite sau construite impreuna.2. Cum sa respecte valorile ce nu coincid cu cele personale. Faptul ca partenerul nu considera necesara implicarea lui in treburile casnice sau exprimarea afectivitatii, poate reprezenta un obstacol de netrecut. Alaturi de psiholog, puteti descoperi din timp cat de bine va potriviti din aceste perspective. Iar daca sunteti intr-o relatie cu o persoana care nu considera elementele de mai sus necesare, cum sa le dezvoltati la el, fara sa-l obligati sau fortati.3. Exprimarea afectelor. Cum ne comportam corect in cuplu. Cum ne exprimam afectiunea dar si temerile. Cum intelegem si acceptam greselile celuilalt dar si cum ni le recunoastem pe cele personale. Sentimentele sunt cele care consolideaza o relatie. Lipsa lor, duc de la indispozitie sau raceala la nervozitate sau depresie.4. Viata sexuala. Cum intelegem ce ii place partenerului. 10 barbati si 10 femei, pot avea asteptari diferite.5. Copiii. Cand si cum este bine sa apara. Ce ne permitem sa le oferim dar si ce merita sa primeasca.6. Cariera. Cum il sprijinim pe celalalt, dar si cum cerem ajutorul. Cum puteti forma o echipa ce trage sa indeplineasca aceleasi deziderate.7. Prietenii. Cat si cum intervin ei in viata de cuplu. Cand si cum devin toxici.8. Hobby-urile. Impreuna sau separat? Scumpe sau ieftine? Ma caracterizeaza sau o fac doar sa plac prietenilor sau sa fug de treburile de acasa?Ingredientele care asigura fericirea unui cuplu sunt ca un puzzle. Fiecare cuplu are un model propriu. Compararea cu alte cupluri, cu modelele din filme sau din ziare, cu modelul de acasa sau de la serviciu, nu reprezinta un factor de coeziune, ba din contra. Acele modele de comparatie nu le cunoastem decat trunchiat, asa cum vor ele sa le vedem, sau cum reusim noi sa le deslusim.De asemenea ce li se potriveste celorlalti, chiar daca avem impresia, atunci cand ne povestesc, ca ni se potriveste si noua, este posibil sa nu fie adevarat. Din acest motiv, sfatul cel mai important, este sa incercati sa va cunoasteti cat mai bine personal dar si reciproc, pentru a descoperi propria reteta de fericire.De ce e bine sa facem acest pas?Care sunt lucrurile care ajung la capat de drum dup ace ne casatorim?E scopul mariajului fericirea personala?Care sunt complimentele pe care al trebui sa i le fac celui de langa mine?Ce ar trebui sa nu ii spun niciodata?Care sunt obiceiurile care pot salva o casnicie?