Totul despre depresia mamei cu o cariera de succes, cu psihologul Constantin Cornea

"Oare imi petrec indeajuns de mult timp cu familia si copilul?" "Nu cumva ofer prea putina atentie si afectiune copilului, dar sotului?" "O sa am vreodata timp indeajuns sa ma bucur de familie?" "Reprosurile sotului ascund si o urma de adevar sau este doar rautacios?" "Ar trebui sa mai renunt la intalniri si sedinte? Daca renunt, nu cumva pot pierde sucesul dobandit?" "Nu cumva sotul o sa se sature de singuratate si o sa ma insele, sau mai rau, o sa ma paraseasca?" "De ce nu ma crede ca muncesc si imi desconsidera munca si rezultatele?" "O sa imi reproseze candva copilul ca nu i-am fost mama indeajuns?" "Oare cate etape importante din cresterea lui, am pierdut si voi regreta mai tarziu?" "Ce se intampla cu mine, cine sunt, ce vreau, mai merita, mai pot, pana cand...?"Sunt doar cateva din frazele pe care le aud de foarte multe ori in cabinet, rostite de femeile de succes, cu patima, cu lacrimi de ciuda in ochi ca nu se simt intelese si sprijinite de familie sau cu o privire pierduta semn al unui inceput de depresie...Sunt cateva elemente ce pot semnala o depresie, o anxietate sau o tulburare de comportament sau chiar de personalitate. Am sa redau cat mai multe din semnele ce ar trebui sa ii dea de gandit, pentru a apela la timp la un specialist, pana nu devine prea tarziu, pentru ea, pentru familie, pentru afacere...Tristete. Sentimentul acesta ne caracterizeaza pe toti in anumite momente, dar, in cazul in care devine apasatoare, trebuie sa ne dea de gandit.Nelinistea, insecuritatea, teama, cu sau fara un motiv evident ce se manifesta o perioada mai lunga de cateva zile. Acestea pot ascunde o anxietate ce se poate acutiza.Nervozitate, iritabilitate, furie. Aceste emotii sunt caracteristice omului, dar este bine sa nu devina un mod de a comunica.Lipsa dorintei de a interactiona cu ceilalti. Nevoia de singuratate peste medie. Lipsa placerii in privinta vietii sociale.Probleme de somn: insomnie, somn intrerupt, cosmaruri.Probleme alimentare: mancat obsesiv-compulsiv, lipsa poftei de mancare, pofta de mancare exagerata, anorexie, bulimie, obezitate.Probleme ale vietii sexuale: frigiditate, anorgasmieIpohondria sau frica de a nu suferi de o boala grava. De obicei se manifesta prin dureri care vin si pleaca, sau se muta fara noima prin tot corpul.Acutizarea adictiilor indiferent daca vorbim de: alcool, tigarete, droguri, medicamente, pot evidentia o anumita problema de natura psihologica.Cresterea sau scaderea brusca in greutate.Dorinta de a va arunca in munca tot timpul.Acestea sunt doar cateva dintre elementele ce trebuie sa va dea de gandit. Manifestarea unei afectiuni de natura psihologica, poate depinde de varsta, temperament, experienta sociala, sau persoanele care va sprijina.Primul pas ar trebuie sa fie constituit de apelarea unui specialist: psihoterapeut, psihiatru, medic de familie, preot. Doar asa puteti diagnostica cu acuratete daca suferiti de anumita afectiune si care este aceasta. Pentru ca, mai apoi, sa construiti impreuna cu specialistul un plan de iesire din situatia respectiva.Nu va bazati doar pe prieteni, ei au propriile experinte dar si propriul temperament iar modul in care ei au rezolvat o anumita situatie nu poate reprezenta o solutie universal valabila.Deasemenea este bine sa nu va incarcati, in exces, familia cu problemele pe care le aveti. Este posibil sa nu va inteleaga sau sa nu va creada.De aceea, recomandarea mea este sa apelati la un specialist. Eroismul de a rezolva de una singura o problema de natura psihologica poate fi comparat cu dorinta de a merge chiar daca aveti o fractura. Cu siguranta o puteti face, dar care va sunt costurile?