Traiesti sa ii multumesti pe ceilalti? Iata ce se poate intampla

In mod particular, putem spune ca aceste persoane care renunta sau isi neaga propriile interese, pentru a le implini pe ale altora, pot avea urmatoarele probleme:Deasemenea, aceste persoane pot avea o stima de sine scazuta, datoritaunor traume petrecute in copilarie, adolescenta sau tinerete. Astfel pot ajunge sa se teama de faptul ca nu isi pot multumi cu adevarat parintii, ce au fost intotdeauna extrem de exigenti si greu de multumit. Insa acum, poate fi timpul sa luati decizia de a va maturiza, si de a incerca sa va gasiti propriul drum in viata, ce poate diferi cumva de cel creionat de parinti.Atunci cand vorbim despre un astfel de comortament in cuplu, putem spune ca, temerile lor constau in faptul ca vor fi parasite de parteneri daca nu se comporta asa cum isi doresc acestia. Si in aceasta situatie este bine sa se gandeasca un pic macar, si la binele propriu. Uneori, poate fi mai bine sa isi gaseasca un alt partener, sau sa construiasca un plan viabil de a regandi echilibrul de forte din cuplu. O relatie sau o casnicie poate fi pe viata, doar in cazul in care ambii parteneri au drepturi si indatoriri egale, putand sa se bucure in egala masura de viata de cuplu.Avem si varianta in care, vorbim de un astfel de comportament la locul de munca. In aceasta situatie putem spune ca temerea lor este ca isi vor pierde locul de munca. Iar aceasta temere poate fi intemeiata, daca persoana respectiva nu este bine pregatita pentru postul pe care il ocupa. Insa, putem avea si situatia in care, mediul de lucru este unul toxic. Si daca mediul este toxic, poate fi nevoie ca persoana respectiva sa isi schimbe jobul, domeniul de activitate, sau poate doar firma.Ce pot face aceste persoane pentru a indrepta aceste comportamente ce le pot face rau?Cea mai buna solutie, o reprezinta un psihoterapeut. Impreuna cu acesta se pot descoperi cauzele acestor probleme dar si solutiile personalizate ce pot fi aplicate de catre persoana in cauza.In situatia in care, din varii motive, aceasta persoana nu isi doreste sau nu isi permite sa apeleze la un specialist, poate purta macar o discutie cu medicul de familie, sau isi poate gasi un prieten, sau o prietena mai puternica, de la care sa inceapa sa invete cum sa isi traiasca cu adevarat viata, fara a mai fi in permanenta la dispozitia celorlalti. Uneori, daca descopera acest model pe care il pot urma si primesc si sprijinul de rigoare, pot depasi cu brio situatiile din trecut.Daca nici aceste solutii nu le gasesc, este important sa isi creasca stima de sine investind in propria persoana. Astfel pot merge la un sport care sa le dea un tonus muscular si psihic mai bun, dar care sa le arate si o imagine mai frumoasa a propriei persoane.Apoi, avem o seama intreaga de cursuri profesionale si de dezvoltare personala, ce le poate ajuta sa isi depaseasca fricile, sau, de ce nu, sa isi gaseasca cu adevarat un scop in viata care sa le aduca mai multa bucurie.Cand vorbim de viata profesionala, trebuie sa ne gandim ce ne face cu adevarat placere sa facem si sa incercam sa ne indreptam spre acele domenii. Daca nu gasim oportunitatile respective, putem cauta un mediu mai prielnic de lucru, sau ne putem specializa mai profund, pentru a putea ajunge pe o pozitie mai importanta in firma. Astfel putem descoperi ca putem avea calitatea de a conduce si influenta intr-un mod pozitiv oamenii si in acest mod ne putem restabili stima de sine.In cazul in care am rezolvat deja problemele legate de job, sau inca nu avem curajul sa incepem cu acestea, este bine sa ne aplecam asupra oricarei activitati ce ne poate aduce bucurie. Astfel putem merge la cursuri de: dans, de actorie, de dezvoltare personala. Putem invata sa cantam la un instrument sau sa facem origami. Sportul ne poate ajuta cu siguranta, cum de altfel cursurile de yoga ne pot oferi o stare de echilibru interna.In fond, dorinta de a-I satisface pe altii, ne indeparteaza de adevaratele noastre placeri.Iar ceea ce am descris mai sus, reprezinta un mod prin care, putem descoperi sau redescoperi, ce ne face sa ne simtim bine, ce ne bucura sufletul, sau care este modul in care dorim cu adevarat sa ne traim viata mai departe.Iar pentru a realiza acest deziderat, nu avem nevoie decat de un mic pas, la inceput, pentru ca, mai apoi, sa descoperim cu adevarat placerea de a ne savura viata.Indiferent de varsta, sex, religie, ocupatie sau stare financiara, se pot gasi solutii pentru o viata mai buna. Nu trebuie decat sa ne dorim, apoi sa concepem un plan de care sa ne tinem o perioada indeajuns de lunga de timp, pentru a-si arata roadele.