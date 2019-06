Vacanta de vis sau concediu de cosmar? Asculta sfatul psihologului

si trebuie sa compenseze stresul acumulat. Insa, cu cat esti mai stresat, cu atat nu se va intampla acest lucru.Stresul resimtit nu se poate disipa in soarele unei plaje imense sau in aburii alcoolului.Pentru ca stresul este acolo si ar trebui controlat pe tot timpul anului, nu recompensat sau "pacalit" cu o vacanta de vis. Pentru ca poate rabufni cand nu va doriti sau cand nu va asteptati.Iar nevoile pot fi diferite, atunci cand vorbim de copii, sotie, sot.Daca planurile sunt discutate in familie, daca se incearca multumirea fiecarui membru, atunci vacanta poate aduce bucuria mult asteptata.O plaja imensa poate reprezenta un motiv de ingrijorare pentru mama cu mai multi copii, daca nu o ajutati la supravegherea si "entertainment"-ul acestora.Pentru copii poate reprezenta o frustrare daca nu au pe nimeni cunoscut cu care sa se poata juca.pot crea frustrari apriorice, datorita efortului de a strange intreaga suma. Si aposteriorice, pentru faptul ca, de fapt, familia nu si-a permis cu adevarat acele costuri., tind sa se acutizeze in vacante.De ce? Pentru ca temperamentul, caracterul si frustrarile unei persoane se pot acutiza pe timpul vacantei. Ca sa nu mai vorbim de vicii., la propriu, cu bagaje, haine, si tot ceea ce mai trebuie, este de preferat sa fie facuta de catre toti membrii familiei.Tocmai pentru a nu avea surprize neplacute cand ajungeti la destinatie. Dar si pentru sentimentul de familie ce este bine sa fie cultivat.. Daca aveti copii mici si ii duceti la capatul pamantului, nu uitati sa va ganditi la urmatoarele aspecte.Daca drumul dureaza foarte mult, copii vor fi nervosi si agitati. Asta se va repercuta asupra comportamentului parintilor. Deasemenea, daca sunt prea mici, nu isi vor mai aminti nimic peste o perioada de timp....7. Vacanta de vis trebuie sa mai indeplineasca urmatoarele cerinte:din perspectiva financiara dar si din perspectiva perioadei alese si a timpului efectiv. Pentru ca este bine sa cultive sentimentul de, ce se bucura de momentele petrecute impreuna.