5 lucruri pe care probabil ca nu le stiai despre ceasuri

Astazi, nu ar fi niciun Rolex daca Peter Henlein nu ar fi inventat "mainspring-ul" (arcul principal al ceasului), in anul 1511.Acest producator german de ceasuri a decis sa inceapa sa experimenteze realizarea ceasului cu arc, la inceputul secolului al XVI-lea si, dupa ce a redus dimensiunea acestor arcuri, a reusit sa creeze primul ceas modern.De atunci si pana astazi, mainspring-ul a fost extrem de important in realizarea ceasurilor de mana (mecanice).Si cand vine vorba de ceasuri barbatesti moda se schimba. Cu toate acestea, a purta un ceas la mana - sau, la inceput, un ceas de buzunar - a fost intotdeauna o chestiune de stil pentru moda masculina, incepand din anii 1600.Regele Carol al II-lea a popularizat purtarea ceasurilor de buzunar si aceasta tendinta a ramas in istorie.Astazi, doar cativa barbati mai poarta ceasuri de buzunar, dar aproape toti barbatii influenti poarta ceasuri de lux la incheietura mainii.O firma elvetiana producatoare de ceasuri, Eterna, a fost prima companie care a realizat un ceas de mana care a inclus o functie de alarma.Acest lucru se intampla in anul 1908, dar nu a aparut pe piata pana in 1914, cand a inceput productia la scara larga a acestei uimitoare inventii.Louis Cartier (da, acel Cartier) si-a insotit prietenul pilot Alberto Santos-Dumont in cadrul unor zboruri pentru a experimenta folosirea avioanelor in perioada de dinaintea Primul Razboi Mondial.Si cand a vazut ca prietenul sau se chinuia sa masoare timpul, tinand ambele maini pe mansa avionului, s-a straduit sa creeze primul ceas de mana "aviator" - cu bratara din piele cu inchizatoare mica, elemente care au devenit specifice si pentru modelele moderne de ceasuri "aviator".Desi cu siguranta nu au fost primii care au produs ceasuri pe baza de quartz, Seiko a ajutat cu adevarat la popularizarea acestei metode particulare de calcularea timpului.Ei si-au prezentat in premiera ceasurile la Jocurile Olimpice de Vara din 1964 din Tokyo, iar aceste ceasuri au devenit de atunci populare.