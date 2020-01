5 modele de bocanci perfecti pentru munte

Si cum un factor important pentru siguranta si confortul tau il reprezinta incaltamintea, care nu poate fi sub nicio forma cea obisnuita, am ales pentru tine 5 modele de bocanci perfecte pentru excursiile la munte. Iata care sunt acestea!Bocancii din piele naturala sunt o alegere ideala atunci cand iti doresti un tip de incaltaminte pe care sa il poti purta in tinute diverse, mai multe sezoane la rand.In cazul in care optezi pentru o pereche de bocanci cu un design mai elegant, ii vei putea integra cu siguranta in outfituri casual sau business casual, insa ii vei putea purta si la munte, daca drumetiile sau sporturile de iarna nu se regasesc in planurile tale si vrei doar sa te bucuri de peisaj.O pereche de bocanci din piele intoarsa este, cu siguranta, o alegere pentru barbatii cu stil. Asemenea bocancilor din piele naturala, acestia se asorteaza cu outfiturile casual si office, insa nu reprezinta o alegere tocmai potrivita pentru munte, in cazul in care esti un impatimit al sporturilor de iarna.Bocancii barbatesti confectionat din acest material raman, cu toate acestea, o optiune ideala pentru plimbarile relaxante la munte si pentru evenimentele speciale.Piele din nabuc este un material mai putin cunoscut, insa este folosit adesea pentru realizarea incaltamintei de iarna. Nabucul este, practic, o piele de bovine de culoare deschisa, asemanatoare din punct de vedere al designului cu cea de antilopa.Bocancii din nabuc beneficiaza de o calitate superioara, motiv pentru care sunt recomandati pentru echipamentul de drumetii, asigurand un grad sporit al confortului termic pentru sezonul rece.Talpa acestor bocanci este foarte rezistenta si asigura aderenta pe suprafete acoperite cu zapada sau gheata.Acest tip de bocanci protejeaza in mod ideal gleznele si picioarele, avand un design special conceput pentru trasee de dificultate ridicata, pante abrupte sau trasee accidentate. Sunt, de asemenea, compatibili cu activitati de tip expeditii, alpinism sau calatorii de mai multi kilometri.Bocancii inalti sunt cei mai recomandati pentru sezonul de iarna, putand fi purtati pe post de apres-ski.Versiunile intermediare si joase ale acestor incaltari sunt ceva mai lejere decat clasicii bocanci de munte, fiind conceputi pentru a lasa libertate de miscare piciorului.Bocancii "mid" sunt o solutie ideala atunci cand esti in cautarea unei perechi de incaltaminte mai usoara pentru drumetii la munte si sunt recomandati pentru hiking sau calatorii pe jos.Bocancii de inaltime joasa, in schimb, au o rezistenta inferioara. Cu toate acestea, nivelul de confort este optim, acestia permitand un mers placut si rapid. Sunt excelenti pentru plimbarile montane, drumetii sau excursii pe trasee turistice.In functie de activitatile de care esti pasionat atunci cand mergi intr-o excursie la munte, orienteaza-te in a gasi perechea potrivita de incaltari, care sa corespunda necesitatilor tale. Drept bonus, ai o multime de bocanci barbati la epantofi.ro din care sa poti alege!