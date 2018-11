Avantajele utilizarii unui binoclu profesional in timpul expeditiilor in natura

Binocluri pentru profesionisti sau amatori

Prima tipologie este reprezentata de prismele roof, destinate profesionistilor datorita capacitatii foarte bune de absorbtie a luminii pe care acestea o asigura. Costul acestor binocluri este direct proportional cu nivelul de calitate asigurat.

Cea de-a doua tipologie disponibila este cea reprezentata de prismele porro, recomandate, in general, pentru uzul amatorilor. Costul acestora este mai scazut.

Performanta vizualizarii este esentiala

Un binoclu profesional cu o un zoom de cel putin 10x este considerat un model eficient pentru persoanele interesate de cele mai bune rezultate.

Functiile utile ale binoclurilor profesionale

Telemetrul - aceasta este una dintre principalele functii ale unui binoclu eficient. Aceasta permite masurarea distantei la care se afla tinta vizata.

Inregistrare foto sau video - de cele mai multe ori, veti avea nevoie si de un instrument care nu doar asigura o vizionare eficienta ci permite si realizarea unei inregistrari video sau foto de calitate. Cele mai performante binocluri din gama profesionala beneficiaza de aceasta functie utila pentru utilizatori.

Anti-aburire - cu ajutorul acestei functii utile, veti putea beneficia de performanta sporita si eficienta, indiferent de factorii externi intampinati.

Magazinele specializate in comercializarea unor astfel de instrumente optice, pun la dispozitie modele performante, din gama produselor profesionale. Acestea asigura eficienta vizuala sporita si sunt caracterizate de parametri de lucru superiori. In plus, cele mai performante binocluri profesionale asigura manevrare usoara, in conditii depline de siguranta, indiferent de factorii externi intampinati.