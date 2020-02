Beneficiile laptelui praf

Laptele praf este produs prin extragerea apei si a grasimilor din laptele pasteurizat proaspat. In timpul procesului de extractie a apei, substantele nutritive benefice precum aminoacizii sunt mentinute.Laptele praf contine o serie de vitamine, cum ar fi A, D, E si K. Potrivit ultimelor studii, vitamina A este benefica pentru sistemul dumneavoastra imunitar, sistemul de reproducere, vederea si ajuta la cresterea si diferentierea celulara.Vitamina D va ajuta intestinele sa absoarba fosforul si calciul, care ajuta oasele, articulatiile si inima. Vitamina E este un puternic antioxidant care protejeaza lipoproteinele si membranele celulare, precum si stimuleaza raspunsul imunitar al organismului la boli. Vitamina K este importanta pentru coagularea corecta a sangelui.Laptele lichid, din care provine laptele praf, contine zer, cazeina si alte proteine. Proteinele din zer includ imonoglobuline, proteaza-peptone, alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina si fractii de albumine serice din sange.Praful de lapte contine aminoacizi, cum ar fi izoleucina, leucina, lizina, metionina, histidina, fenilalanina, valina, treonina si triptofanul, care sunt esentiale pentru o buna sanatate si promoveaza functiile generale ale corpului.Contrar afirmatiilor false care mai circula in privinta sortimentelor de lapte praf , aminoacizii gasiti in proteinele laptelui praf sunt biodisponibili si digerabili.Cel mai raspandit carbohidrat in laptele praf este lactoza. De asemenea, contine glucoza si galactoza. Glucoza si galactoza formeaza lactoza care este benefica sugarilor prin prevenirea tulburarilor gastro-intestinale si promovarea bacteriilor cu acid lactic.De asemenea, lactoza poate fi benefica pentru cei ce urmeaza diete diabetice, deoarece nu creste nivelul de glucoza din sange si este digerata mai lent decat glucoza si fructoza. De asemenea, lactoza ajuta corpul tau sa absoarba calciul.Daca sunteti intolerant la lactoza sau aveti dificultati in digerarea laptelui lichid, este posibil sa aveti aceleasi dificultati si in digerarea laptelui praf.In timp ce beneficiile laptelui praf sunt clare, exista anumite aspecte care trebuie luate in considerare inainte de a utiliza in mod regulat aceasta varietate de lapte.Unele dintre avantajele acestei variante de lapte includ usurinta sa de utilizare ca supliment.Deoarece poate fi adaugat atat de usor la sosuri, smoothie-uri si shake-uri, multe persoane folosesc laptele praf ca supliment alimentar, daca au nevoie de un impuls de proteine sau calciu.Aceasta varietate de lapte poate fi pastrata si pentru perioade indelungate de timp, fara teama de a se strica, si este cunoscuta si pentru faptul ca este destul de rentabila pentru cei cu venituri mai mici.Cu toate acestea, exista cateva aspecte negative ale laptelui praf, inclusiv gustul. Chiar daca este amestecat cu cantitatea corespunzatoare de apa, are un gust diferit de laptele care nu a fost uscat.Mai mult, datorita naturii de aglomerare naturala a pulberii, poate fi dificil sa obtineti un amestec lin de pulbere in anumite bauturi sau retete. Acest lucru poate fi mai putin decat atragator pentru a bea sau a gati, ceea ce este o plangere obisnuita cu privire la utilizarea laptelui praf.