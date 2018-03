Bizze Bikes a prezentat, in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta electrica romaneasca de tip chopper

Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea mijloacelor de transport electrice pentru deplasare, dar si despre productia acestor mijloace in tara.Dupa succesul national si international al modelelor de biciclete prezentate la saloanele de specialitate,adauga un nou produs in portofoliul sau.Este vorba despre o bicicleta exclusivista, Bizze Chopper, o bicicleta care te scoate in evidenta si te face sa te simti ca un super erou, datorita designului si al ghidoanelor, acestea asigurand o postura de forta, confortabila.Pe aceasta nisa, a bicicletelor exclusiviste, Bizze Bikes isi propune sa cucereasca piata internationala cu acest model inedit de bicicleta, primul de acest fel produs in Romania.inglobeaza designul vintage al motocicletelor clasice americane cu tehnologia moderna a bicicletelor electrice, avand un motor pe roata din spate de 250W, o baterie Samsung de 360W sau 500W incorporata in rezervorul bicicletei si un display LCD cu super contrast, ce afiseaza toate informatiile necesare chiar si in bataia soarelui.Farul cromat supradimensionat reprezinta una dintre piesele de rezistenta ale bicicletei Bizze Chopper, ce ii confera un aspect retro unic, impreuna cu furca "Double Down" de 640 mm, coarnele "Z" si cadrul din otel special pentru biciclete, vopsit electrostatic, construite 100% in atelierele", mentioneazaFranele Tektro hidraulice ale Bizze Chopper garanteaza oprirea eficienta la franare, iar schimbatorul Shimano cu 6 viteze, actionat de o maneta "custom made" integrata in rezervorul bicicletei, asigura o senzatie unica.Viteza maxima este de 25Km/h, iar sistemul de asistare la pedalare cu actionare instanta te ajuta sa pedalezi fara efort chiar si la deal, avand o autonomie de 60 km.Optional, se poate adauga si o acceleratie manuala la deget, ce te va face sa te simti cu adevarat pe o motocicleta chopper.Bizze Bikes este o companie romaneasca din Piatra Neamt, specializata in productia de biciclete electrice, ai carei asociati sunt, fondator al BizzOnWheels, leader mondial in domeniul productiei de remorci de bicicleta publicitare si remorci tip fast food, si, inginer cu experienta, specializat in constructia vehiculelor usoare de zbor, cat si a numeroase alte proiecte ingenioase.