Black Friday se apropie! Cum te pregatesti ca la carte?

Stabileste un buget

Fa-ti temele

Redu timpul de comanda

Citeste textul marunt

Gandeste-te la daruri

Doar pentru ca sunt reduse, nu inseamna ca se si incadreaza in banii pe care-i ai la dispozitie. E bine sa stabilesti din timp cat vei cheltui si sa nu te abati de la acest plan, oricat de tentant ar fi.Daca astepti Black Friday pentru a cumpara electrocasnice sau alte produse mai scumpe, exista solutii. De exemplu, poti cumpara telefoane in rate la eMAG . Dar e bine sa aplici dinainte, ca sa ai totul pregatit.Ca sa ochesti adevaratele reduceri, e util sa cunosti piata cat de cat. Sa zicem ca vrei sa-ti iei un frigider. Incearca sa studiezi magazinele de specialitate cu ceva timp inainte de Black Friday si sa vezi cum evolueaza preturile.De asemenea, e important de stiut ca in aceasta perioada unii comercianti incearca sa scape de produsele vechi sau uzate moral. Documenteaza-te din timp, citeste recenzii si fereste-te de produsele exagerat de ieftine. Sunt motive bune pentru preturile ridicole.Cand esti cu mouse-ul pe produsul preferat si l-ai gasit la un super-pret, nu vrei sa pierzi timpul cu crearea contului sau completarea de formulare. Scapa de aceste amanunte dinainte.Creaza-ti conturi la magazinele online care au, de obicei, oferte de Black Friday si introdu adresele de livrare. In plus, poti sa te autentifici in conturile respective pe toate dispozitivele tale: laptop, PC de serviciu, telefon, tableta. Nu se stie in ce moment te prinde oferta.Fiecare magazin online are alte politici de livrare sau returnare. E bine sa stii din timp care sunt mai favorabile pentru tine. In general, mergi pe numele mari, de incredere, cu servicii de relatii cu clientii bine puse la punct. Dar arunca un ochi si pe termenii legali.Ai livrare gratuita? In ce conditii? Cat de repede poti obtine banii inapoi, daca te ia valul si comanzi ce nu-ti trebuie? Intra si pe forumuri si afla opiniile clientilor din alti ani. De multe ori, legislatia si realitatea nu se pupa 100%.Black Friday nu e doar momentul perfect pentru a-ti face o pofta sau pentru a echipa casa. Urmeaza Craciunul cu tot alaiul de cadouri pentru rude si prieteni. Sau Ziua Indragostitilor. Sau ziua de nastere a partenerului de viata, daca privesti inainte. Daca poti sa le cumperi mai ieftin, ce conteaza ca le iei cu 6 luni inainte? Mai ales daca nu sunt voluminoase si le poti ascunde pana in momentul potrivit.Per total, tine minte ca ofertele de Black Friday trebuie sa aiba sens si pentru comerciant, din punct de vedere financiar. Daca o oferta e prea buna pentru a fi adevarata, probabil ca este.Nu te arunca prea tare si pregateste-ti bugetul din timp. Daca planifici cumparaturi mai mari, poti sa apelezi la un card de cumparaturi sigur. CardAvantaj , de exemplu, iti permite sa cumperi in rate fara dobanda*. Si are oferte speciale la mai multi comercianti parteneri, online si offline.