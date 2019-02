Bvlgari, Burberry, Dior sau Chanel contrafacute, vandute ca originale intr-un complex comercial din Capitala. Captura vamesilor se ridica la 66.000 de euro

Valoarea totala a produselor confiscate in urma controlului efectuat in data de 26 februarie intr-un complex comercial din Capitala se ridica la aproape 313.000 de lei (66.000 de euro).Din cantitatea totala, 5.026 erau recipienti de parfumuri, iar 2.711 diverse articole cosmetice.Potrivit DGV, marfurile in cauza erau inscriptionate cu titulatura unor branduri renumite, precum: Bvlgari, Joop, Burberry, Dior, Chanel, Lancome, Tom Ford, Mac, Yves Saint Laurent, Therry Mugler sau Dolce&Gabanna.Toate produsele retinute nu aveau documente de provenienta, fiind susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuala, urmand a se sesiza titularii acestor drepturi si a se lua masurile legale in vigoare, precizeaza sursa citata.