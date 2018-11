Cadouri de Craciun pentru sefi. 5 idei cu care nu vei da gres

1. Un ceas de birou

2. O busola

3. Un portcard cu clips de bani

4. Un port visit card

5. Un glob pamantesc tip bar

Dar alegerea cadoului potrivit pentru cei din mediul de afaceri nu trebuie facuta la intamplare, ci cu multa atentie la detalii. Regula de baza este sa nu fie lucruri prea intime sau personale, dar nici prea impersonale. Masura este cheia succesului.De aceea venim in sprijinul dumneavoastra cu cateva idei de cadouri business, cu care veti duce relatia voastra profesionala la un alt nivel. Sunt cadouri elegante , originale si de calitate exceptionala, pe care le puteti gasi pe iLUX.ro si prin care va puteti arata multumirea si aprecierea fata de cei cu care ati lucrat sau colaborat in acest an.Ceasul este un cadou business special, cu o semnificatie intrinseca pentru amandoi. Mesajul alegerii sale este ca apreciezi relatia voastra de profesionala care dainuie de ceva timp. Timpul este un factor valoros in relatia voastra, caci cu trecerea timpului colaborarea voastra este tot mai se inchegata si devine tot mai valoroasa.Puteti alege sa personalizati ceasul de birou cu un mesaj incarcat de semnificatie pentru relatia voastra profesionala de tipul "" sau "Busola este un cadou practic si simbolic preferat de majoritatea barbatilor. Poate fi folosita in excursii sau drumetii, dar la fel ca ceasul, busola poate dobandi semnificatii deosebite si poate transmite mesaje prin ea insasi.Puteti solicita personalizarea acesteia prin gravarea unui mesaj precum "" sau "Afacerile trebuie sa fie profitabile, iar banii sunt cei care pun lucurile in miscare. De aceea, credem ca un cadou precum un portcard cu clips de bani este un cadou perfect de Craciun pentru cei care controleaza energia banilor.Orice barbat stilat din mediul de afaceri care se imbraca la patru ace si care are grija de imaginea sa nu umbla cu potrofelul burdusit, ci va alege aceasta varianta eleganta de pastrare a banilor. Practic si rafinat in acelasi timp.In business, prima impresie este hotaratoare, iar un port visit card este despre prima impresie. Ofera-i acest cadou de Craciun unui partener de afaceri atent la detalii, care tine la eticheta si imagine sau sefului tau, iar gestul tau va fi apreciat asa cum se cuvine. Il poti personaliza cu logo-ul firmei sau chiar nu numele sau. Aprecierea cadoului dumneavoastra este garantata!Cadoul business premium, un glob tip bar este despre relatia dintre oameni mai mult decat despre afacerea in sine. Este cadoul care spune ca relatia profesionala s-a transformat in prietenie. Este genul de cadou care aduna oamenii pentru a sarbatori impreuna momentele de succes si reusitele profesionale la un pahar de vorba.Un cadou business de Craciun impresionant, globul pamantesc bar este acel cadou cu care partenerul de afaceri sau seful dumneavoastra se poate mandri in fata tuturor si va aduna oamenii in jurul sau pentru a se bucura de clipe minunate petrecute cu acestia.Mandria de a deschide globul pamantesc si a-si servi partenerii sau colegii cu bautura intr-un cadru informal este tot ce-si doresc acestia cand vine Craciunul, anul se apropie de final, iar afacerile au fost dintre cele mai prospere.Calitatea si rafinamentul cadourilor este garantat de brandul care comercializeaza aceste produse de lux - iLUX,ro, insa inspiratia alegerii cadoului potrivit va apartine dumneavoastra.Tipul cadoului de Craciun pentru sef depinde si de stadiul relatiilor cu acesta. La incepul, cand il cunoasteti mai putin, alegeti cadouri mai impersonale, cum sunt cele de de design interior cu care nu aveti cum sa dati gres.Pe masura ce relatia voastra evolueaza si cadourile alese de dumneavoastra pot deveni mai personale si puteti grava mesaje inspirationale sau de apreciere fata de acesta.Nu exagerati insa cu aprecierile, mai ales daca nu sunt fondate, pentru ca riscati sa fiti ridicoli! Masura in toate e cea mai buna alegere. Cel mai important este insa sa nu uitati de acest gest de apreciere si multumire sau sa-l considerati neimportant.Relatiile de afaceri sau profesionale se consolideaza dintotdeauna cu ajutorul unor cadouri rafinate si atent alese cu ajutorul sfaturilor unor profesionisti. Iar sarbatoarea Craciunului este acel moment magic al anului in care gesturile simple de apreciere si multumire sunt cele mai potrivite, chiar si in mediul mai formal si rigid cum este mediul de afaceri.