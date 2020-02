De ce se schimba parfumul in functie de sezon?

Care sunt cele mai potrivite parfumuri pentru sezonul cald?

Cu totii avem un parfum preferat, care ne reprezinta, insa stiai ca si parfumul trebuie schimbat in functie de sezon? Nu este indicat sa folosesti acelasi parfum pe care il folosesti vara si in anotimul rece, si vom vedea in cele ce urmeaza de ce si cum putem alege cat mai bine un parfum potrivit pentru sezonul cald.Multi nu inteleg de ce trebuie sa isi schimbe parfumul in anotimpul cald, insa explicatia este destul de simpla: vara, parfumul se evapora mai rapid, iar un parfum puternic isi va intensifica si mirosul facandu-l mult prea greu pentru zilele lejere de vara.In sezonul rece, efectul este exact invers, aerul rece pastrand parfumul pe piele o perioada mai indelungata. Tocmai din acest motiv, se recomanda ca in sezonul rece sa porti parfumuri tester mai profunde, mai intense. Primavara si toamna sunt perioade de tranzitie, iar in aceste anotimpuri poti opta pentru orice parfum doresti, mirosul mentinandu-se o perioada lunga de timp.Revenind la sezonul cald si parfumuri, ar trebui sa stii ca nu toate esentele sunt potrivite pentru zilele calduroase de vara. Aromele grele nu doar ca nu vor fi apreciate de cei din jurul tau, ci chiar iti pot aduce si tie dureri de cap. Nu degeaba producatorii scot in fiecare sezon editii de vara sau de iarna, scopul fiind de a te pune in valoare cat mai bine, in fiecare anotimp.Am vazut de ce este important sa purtam parfumuri diferite, in functie de sezon. Urmatoarea intrebare importanta care se pune este: cum alegem parfumul potrivit pentru sezonul cald?Cele mai potrivite parfumuri tester pentru sezonul cald sunt cele cu note florale usoare sau cu arome de citrice. In momentul in care alegi parfumul, uita-te foarte bine la toate cele 3 note, sa vezi ce arome se regasesc.Nota de top este reprezentata de primele 15 minute de evaporare a unui parfum, este aroma cea mai proaspata, dar si cea mai volatila. Nota de mijloc este reprezentata de aromele cele mai puternice, care persista in urmatoarele 2-3 ore de la aplicare. La aceste note de mijloc trebuie sa ai mare grija atunci cand alegi un parfum pentru vara pentru ca acestea nu trebuie sa fie prea puternice sau intense.Cauta ca notele de mijloc sa fie florare sau citrice. La fel si cele de baza, care reprezinta de fapt ultimele 4-6 ore de evaporare ale unui parfum, cel care ofera persistenta si profunzime. Practic, notele de baza reprezinta semnatura parfumului si cele care te vor reprezenta cel mai bine.Parfumurile dulci sunt de evitat in sezonul cald, mergi mai mult spre acele parfumuri tester cu arome proaspete, subtile, care nu iti dau dureri de cap si atrag admiratia tuturor celor din jurul tau. Partea buna este ca parfumul pe care il porti in sezonul cald, il poti purta fara niciun fel de problema si in sezonul rece.In schimb, acest lucru nu este valabil si invers - parfumul din sezonul rece nu trebuie purtat sub nicio forma in sezonul cald pentru ca efectul sau va fi pe o durata mai mica de timp si mult mai intens, provocand neplaceri mai ales celor care sunt sensibili la aromele puternice de parfum.