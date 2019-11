Cele mai multe reclamatii de Black Friday sunt legate de reducerile false de pret

El a participat la o conferinta pe tema sigurantei alimentelor si, la plecare, a fost intrebat de jurnalisti daca ANPC a primit deja plangeri cu privire la sezonul de reduceri Black Friday recent incheiat."Din nefericire, sunt (reclamatii - n.r.), desi, inainte de aceasta campanie de Black Friday, noi am avut o tematica in care am verificat absolut toate site-urile mari si site-urile fata de care au existat de-a lungul timpului sesizari sau reclamatii. Si dupa aceasta campanie, au fost inregistrate sesizari si reclamatii, atat in Bucuresti, cat si in tara", a spus Anghel.El nu a putut preciza cate plangeri s-au inregistrat in total."Vreau sa va spun, in schimb, ca s-au reclamat intarzieri la livrarea produselor, s-au reclamat produse ca fiind cu alte caracteristici decat cele comandate si, in general,, in sensul in care campania promotionala spunea ca pretul este redus cu x%, insa acel pret nu era redus fata de pretul din ultimele 30 de zile, asa cum spune legea", a adaugat reprezentantul ANPC.Anul trecut, Consiliul Concurentei a dat publicitatii un raport potrivit caruia 80% dintre ofertele de Black Friday nu respecta legislatia, unele dintre preturi fiind chiar mai mari decat cele dinainte de campania de reduceri.Astfel, magazinele au indus consumatorilor perceptia eronata ca produsele sunt mai ieftine in timpul promotiilor.