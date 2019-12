Craciunul la romani: Cum cheltuie prima de sarbatori si pe ce anume

STUDIU:

Reveal Marketing Research a realizat in perioada 6-15.12.2019 un studiu pe un esantion reprezentativ de adulti din mediul urban pentru a afla cum se vor pregati acestia pentru sarbatori, ce bugete si-au pregatit si cat de importante sunt aceste momente pentru ei.In timp ce, la nivel european, cheltuielile medii pentru sarbatori sunt de 460 euro (intre 340 euro in Tarile de Jos pana la 640 euro in UK), in Romania bugetul aproximativ este de 250 de euro (1189lei).Dintre acestia, 477 lei sunt destinati cheltuielilor pentru bunurile alimentare, in timp ce pe cadouri romanii se asteapta sa dea, in medie, 403 lei. Restul de buget se distribuie intre brad (172 lei) si decorarea acestuia (137 lei).Pe regiuni, locuitorii din Dobrogea si Bucuresti sunt dispusi sa cheltuie mai mult decat media nationala, in timp ce transilvanenii sunt mai cumpatati. Tinerii sub 25 de ani au declarat ca vor cheltui cu aproximativ 30 lei mai mult pentru mancare decat cei peste 55 de ani si in jur de 92 lei mai mult pe cadouri.Pentru a acoperi aceste cheltuieli, multi romani se bazeaza pe prima de Craciun. Mai mult de jumatate (51%) din respondenti spun ca este destul de importanta si ii ajuta mult, in timp ce peste un sfert (26,3%) declara ca nu s-ar descurca fara acest bonus. Prima este mai asteptata de cei intre 25-34 ani, 59,2% dintre cei intervievati declarand ca le-ar fi mai greu fara acesti bani.Febra cumparaturilor incepe pentru unii inca din noiembrie (13,3%). Majoritatea respondentilor (30,2%) se ocupa de acest aspect in a doua saptamana din decembrie sau chiar in a treia (24,2%). Nu sunt putini nici cei care lasa totul pe ultima suta de metri.Supermarketurile si hipermarketurile sunt prima alegere a romanilor pentru a-si face cumparaturile alimentare, 93,5% dintre ei alegand aceasta varianta, dintr-un maxim de doua posibile. Pe locul doi este piata agroalimentara, aleasa de aproape 40% dintre respondenti, cu o pondere mai mare (65,6%) in cazul celor peste 55 de ani. Magazinele online sunt preferate de cei sub 25 de ani si de locuitorii din Bucuresti-Ilfov, in timp ce procentul celor care se aprovizioneaza de la rudele de la tara e in scadere de la an la an, situandu-se in jurul valorii de 10% la nivel national.In ceea ce priveste cadourile, romanii inca prefera magazinele fizice, atat pe cele de sine statatoare (30%), cat mai ales pe cele din mall-uri (68,2%). Daca au la dispozitie mai multe optiuni, patru din zece romani cumpara cadouri online, cu un procent semnificativ mai mic in cazul celor de peste 55 de ani si unul din patru oameni aleg targurile de cadouri, mai ales cei in varsta.Simbolul sarbatorilor de iarna, bradul de Craciun, va fi prezent in peste 90% dintre casele romanilor. Doar o treime dintre respondenti vor unul natural. Desi cei taiati inca sunt preferati de un sfert din populatie, incep sa fie ceruti si cei in ghiveci (3,6%) care apoi se pot replanta. Nu neaparat din considerente ecologice, mai mult bugetare, majoritatea romanilor (59%) opteaza pentru un brad artificial, in timp ce un procent infim au o abordare simbolica, minimalista si isi fac unul din ornamente sau carti (1,4%), inspirandu-se de pe Pinterest.In ceea ce priveste locul de unde il achizitioneaza, tot supermarketurile/ hipermarketurile sunt in topul alegerilor (52%), urmate de piata (22%), pentru ca romanii iau bradul impreuna cu restul cumparaturilor.Globurile si beteala sunt in topul preferintelor (72%), in timp ce doar un sfert le aleg pe cele sustenabile. Decoratiunile se cumpara tot din supermarket sau mall, doar 8,8% dintre respondenti optand pentru magazine online. In timp ce 15% dintre romani schimba decoratiunile in fiecare an, aproximativ 40% le tin mai mult de trei ani.Sarbatorile de iarna nu sunt doar despre cumparaturi si mancare. Timpul petrecut cu familia este important pentru romani, 85% dintre respondenti declarand ca se bucura de intalnirile cu rudele si prietenii.Doar 3,5% spun ca fac asta din obligatie, procentul fiind mai mare (6,5%) in randul celor de 35-44 de ani.Fata de un studiu similar de acum trei ani, se observa ca din ce in ce mai multi romani au incredere sa cumpere cadouri din magazinele online.Procentul brazilor naturali taiati este in scadere iar oamenii sunt dispusi sa cheltuie mai mult pentru cumpararea si impodobirea bradului, situatie impulsionata probabil si de cresterile salariale din ultimii ani.