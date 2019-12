Cu ce tinuta pasim in 2020? Sfaturi pentru barbati

Cina speciala de Revelion: Sacou de catifea

Iata 5 idei de tinute recomandate de Tudor Tailor din care sa te inspiri, indiferent de locatia in care te vei afla.Daca te numeri printre cei care vor celebra aceasta noapte in plin fast, poate la ultimul etaj dintr-un zgarie nori cosmopolit sau pe un yacht de lux din Riviera franceza, atunci look-ul potrivit pentru tine sunt piesele vestimentare made to measure in careNu-ti fie frica sa optezi pentru un costum barbatesc in, o cromatica deosebita pentru un eveniment unic.Invitatia la party-ul Black Tie inseamna eleganta si rafinament la cel mai inalt nivel. Imbraca unaccesorizat cu elemente specifice dress codului Black Tie care vor completa look-ul dorit si nu ii vor oferi un aspect incarcat.Accesorizeaza tinuta cu nelipsitul papion si o pereche de butoni statement. Pentru un plus de eleganta, alegeCu o croiala slim, acest look iti va complimenta silueta si te va imbraca intr-o eleganta pur britanica.Scena clubului te provoaca sa mixezi piese vestimentare intr-un stil lejer, dar cu bun gust. Alege, si pentru un plus de farmec, poti lasa primii nasturi desfacuti.Completeaza look-ul cu un sacou din tesaturii comode, fine si elastice, care iti ofera confort termic sporit si libertate in miscare pentru locatia incendiara dintre ani.Pozitioneaza o batista lejer la pieptul sacoului pentru un aer nonsalant si alege culori indraznete care te vor scoare din anonimat pe ringul de dans.Locatia restaurant ramane varianta temperata a noptii rebele din club de Anul Nou.Recomandam sa optezi pentrusi completeaza look-ul cu o pereche de pantaloni uni, eleganti care vor intregi piesele alese.Nu uita sa alegi incaltamintea potrivita, care iti va completa perfect restul tinutei de Revelion., pe care o poti customiza chiar tu pentru a se potrivi la virgula tinutei imaginate.Daca alegi sa iti petreci Anul Nou cu prietenii la munte, alege o tinuta casual, lejera.si guler rotund, purtat peste o camasa (sau un tricou) este potrivit pentru astfel de situatie. Selecteaza culori inchise, dar poti opta pentru nuante in contrast de maro, albastru sau rosu si asorteaza-l cu un sacou.Pentru ca serile la munte sunt racoroase, opteaza doar pentru materiale pretioase, care contin matase sau casmir in compozitia tesaturii si bucura-te de timpul petrecut la showul de artificii sau la un trabuc cubanez alaturi de prieteni!