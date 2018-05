Cum au devenit cadourile o nisa de afacere - arta de a darui si de a scoate profit din asta

De la cadouri la o nisa de business

Cadourile corporate

Trenduri

La ora actuala, segmentul comertului ce tine de produse, idei de cadouri a explodat pur si simplu. Oamenii au trecut rapid in revista ce inseamna notiunea se baza despre cadouri, au speculat acest teren si au ajuns la concluzia ca acestea pot fi si o maniera de a face o demonstratie de eleganta, o maniera de a deschide cai de business, de a cladi incredere. Cadourile au devenit asadar un motiv mai expresiv ca niciodata.Cadourile, adunate strategic si nisate intr-un magazin online, pot fi o adevarata afacere. Acestea cunosc versatilitate, pot fi adresate atat unui public feminin, cat si masculin deci sunt fara restrictie, au numeroase ocazii in care pot fi alese, asadar lipsa de public interesat nu va fi niciodata. Care sunt avantajele unei astfel de afaceri?. Mediul online a devenit mai ofertant inca de la bun inceput cand nu s-a mai pus problema de a inchiria un spatiu, cu toata strategia de amplasare si cu limita de stoc. In mediul online prezentarile de produse se fac mai usor, cu un simplu zoom. Se pot adauga mii de produse, iar cei interesati gasesc si ei in aceasta metoda o cale mai usoara de shopping, decat clasica plimbare prin magazine.Apoi tine si de. Sunt cadouri unice , personalizate, sunt cadouri inedite ce mixeaza mai multe stiluri. Spre exemplu, un set de ustensile pentru desfacerea sticlelor vine la pachet cu o amprenta eleganta si cu un stil deosebit; mai ca-ti vine sa nu le folosesti ci sa le tii pe post de decor. Sunt ideale pentru barbatii meticulosi, pedanti, pentru cei atenti la detalii si carora le place sa aiba mereu la indemena ustensile pentru orice activitate intreprind.. Un business pe aceasta nisa are sanse de viitor. Pentru ca si cadourile au devenit mai degraba maniera complexa prin care ne adresam unor persoane, unui public, pentru ca de cadouri avem nevoie cel putin din an in an la fiecare onomastica sau aniversare a unui om drag din viata noastra, acestea sunt un interes pentru oricine, la un moment dat.Cu inventivitate la purtator, deci mizand pe ce stiluri de cadouri inedite sunt puse la dispozitie, afacerea de acest gen promite multe. Se poate incepe si cu 5.000 de euro, depinzand pe ce clasa de cadouri se pune accent, pe stocul creat si tipul de magazin online dezvoltat, ca si modul de promovare si ce buget se aloca acestuia.O alta nisa interesanta este cea a cadourilor ce se ofera intre colegi de serviciu, intre angajati si sefi, intre antreprenori, colaboratori. Aici marele castig este interesul publicului de a nu alege ceva gresit, de a nu alege un cadou prost interpretat. Eticheta aici dicteaza sa nu existe cadouri personale, cu tenta religioasa, politice de asemenea. Cadourile amuzante s-ar putea sa fie si ele cu un risc.Daca ne referim la cadourile oferite intre colaboratori, aici si bugetele sunt diferite, dar si abordarea. Se ofera de regula accesorii de business, seturi cu produse numai bune de servit sau chiar seturile cu instrumente de scris.Desi perioadele dinaintea marilor sarbatori cand a devenit deja clasic si de asteptat sa oferi si sa primesti cadouri, asta nu inseamna ca aceasta nisa este un interes numai de doua ori pe an. In functie de profilul magazinului in cauza, un cadou poate fi ales independent de unele sarbatori.Spre exemplu la www.ghizbi.ro se gasesc cadouri personalizate, ori acestea pot avea orice tip de motiv in a fi oferite, intr-un moment de reusita, la finele unui an de studiu sau cu orice ocazie.Concluzia? Din ceea ce toata lumea stie, arta de a darui un cadou a devenit un bun motiv de a dezvolta afaceri profitabile. Ba chiar exista si consultant pe aceasta nisa, ceea ce ne face sa ne dam seama ca s-a ajuns la un inalt nivel privind modul de selectie al unui obiect, menit sa fie o oarecare expresie a unor stari sau sentimente.