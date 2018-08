Cum iti alegi cea mai potrivita bicicleta. Acum si la reducere!

Mersul pe bicicleta a devenit unul dintre cele mai comode modalitati de deplasare. Cu bicicleta te poti strecura usor prin trafic, nu ai atat de multe probleme in ceea ce priveste parcarea si, in plus, este si o varianta ieftina si sanatoasa de transport. Cu alte cuvinte, bicicleta devine mai mult decat necesara pentru omul modern.Ei bine, dar cum iti alegi bicicleta? Specialistii Pegas au cateva sfaturi extrem de utile:In primul rand, trebuie sa stabilesti pentru ce anume vrei sa o folosesti. Pentru plimbari prin parc? Pentru mers la serviciu? Sau pentru adrenalina pe care ti-o da o deplasare off-road? In functie de raspunsurile tale vei stabili daca ai nevoie de o bicicleta Urban, de una Cruiser sau de un Mountain Bike.Daca te-ai mai urcat vreodata in saua unei biciclete, atunci stii cam ce inseamna pedalatul, insa daca abia acum inveti sa iti tii echilibrul pe doua roti e clar ca nu ai nevoie de o bicicleta mult prea sofisticata si cu prea multe dotari pe ea.Si cand vine vorba de bani exista variante pentru toate buzunarele. Poti opta pentru o bicicleta clasica, pentru osau pentru oCat priveste bicicletele clasice lucrurile sunt destul de simple. Iti vei alege bicla cel mai probabil din priviri, fara sa dai mare atentie detaliilor, dotarilor.La capitolul biciclete pliabile lucrurile, in schimb, incep deja sa se complice putin. In sensul bun. Ai variante atat de biciclete pliabile obisnuite, cat si dese pliaza atat pe nevoia de spatiu, cat si pe dorinta de a conduce o bicicleta care urmeaza linia clasica Pegas. Poti sa o depozitezi oriunde ti-ar putea trece prin cap: sub chiuveta, dupa usa de la intrare, in debara, sub pat sau pe dulap, dar o poti pune lejer si in portbagaj.Bicicleta electrica este o bicicleta obisnuita, dar care are si un sistem electric de actionare. Adica are o baterie, un motor, un sistem de transmisie intre motor si roti si unul de accelerare/franare. In acest caz, trebuie sa fii atent la pozitionarea motorului, la viteza de rulare a bicicletei, dar si la autonomia de rulare. Bicicletele Pegas Partizan, spre exemplu, sunt robuste, usoare, dar solide. Asigura un bun echilibru datorita anvelopelor tip fat bike. Pentru siguranta, mai ales ca nu ai nevoie de un permis de conducere, viteza de rulare a acestor biciclete electrice este de 25 de kilometri pe ora. Insa tot in gama de biciclete electrice Pegas exista variante care au o autonomie de rulare de pana la 80-100 de kilometri, asa cum este Suprem Dinamic e-bike, dar si variante de biciclete electrice pliabile Daca te-ai hotarat care este cel mai potrivit tip de bicicleta de care ai avea nevoie, iata o veste buna! Joi, pe 23 august 2018, Pegas defileaza cu reduceri generatoare de panica de pana la 69%! Astfel, in aceasta zi vei avea ocazia sa iti cumperi o bicicleta Pegas la un pret promotional! Intra pe bicicletapegas.ro si afla care sunt bicicletele inscrise in promotie!