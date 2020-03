Cum sa arati stylish atunci cand porti balerini

Pe langa asta, balerinii sunt foarte chic si pot fi utilizati pentru unele dintre cele mai neasteptate tinute.In timp ce varianta clasica, cu varful rotunjit, ne duce cu gandul la inocenta, o pereche de balerini dama moderna si cu forma ascutita ofera un aer edgy si pot fi purtati in outfituri cat mai indraznete.Daca pana acum ai subestimat puterea acestor incaltari, iti oferim cateva idei care sa te inspire atunci cand porti balerini astfel incat look-ul tau sa nu fie unul plictisitor.Daca vrei sa fii in ton cu tendintele actuale, atunci cu siguranta nu trebuie sa-ti lipseasca balerinii cu snur. Acestia se infasoara in jurul gleznei si pot fi asortati usor in tinutele feminine.Poarta-i cu fuste, rochii, dar si pantaloni scurti sau o pereche de blugi lungi, cu tivul rasucit. La fel ca si cei cu snur, balerinii cu panglica pot fi inclusi in foarte multe outfituri. Exprima eleganta si merg de minune cu rochiile vaporoase sau jeansii rupti.Pentru un look stylish, acorda atentie detaliilor specifice stilului boho. Blugii scurti cu talie inalta, bluzele din dantela si palariile arata perfect impreuna cu o pereche de balerini.De regula, vestimentatia boho nu se potriveste prea bine cu tocurile pentru ca ar arata prea vulgar, dar nici cu pantofii sport deoarece ar conferi un aer neglijent. Din acest motiv, balerinii sunt ideali pentru a oferi doza de feminitate de care este nevoie pentru o astfel de tinuta.O idee excelenta de a purta balerinii in sezonul cald este in cadrul tinutelor all nude. Asta inseamna ca poti combina nuante precum crem, bej, roz prafuit, camel sau cafe au lait, asociate cu accente de auriu.De pilda, un top in culoarea cafelei cu lapte, combinat cu o pereche de pantaloni cu talie inalta de culoare bej si cu balerini crem este ideala daca vrei sa creezi un efect de continuitate.Acest tip de tinuta este recomandat in special persoanelor minione deoarece au capacitatea de a alungi vizual picioarele, mai ales daca balerinii au varful usor ascutit. De asemenea, ia in considerare si fustele sau rochiile nude, fiind perfecte pentru a arata si mai mult rafinament.Blugii de inspiratie masculina in combinatie cu balerinii care exprima feminitate vor crea o tinuta extrem de interesanta. Alege o pereche de jeansi cu tivul rasucit, care lasa glezna la vedere, mai ales daca vrei ca incaltamintea sa-ti iasa in evidenta.Este binecunoscut faptul ca orice femeie trebuie sa aiba in garderoba sa o colectie de pantofi cu imprimeu animal print. Ei bine, afla ca balerinii arata incredibil in aceasta varianta si pot reprezenta intotdeauna solutia perfecta pentru a scoate din anonimat o tinuta. Asadar, nu fugi de imprimeuri, ci incearca sa aduci originalitate look-ului tau.Poarta astfel de balerini la un outfit all black sau cu o pereche de pantaloni 7/8, camasa si colier statement.In situatia in care ai o tinuta plictisitoare din punct de vedere cromatic, atunci poarta baleri intr-o nuanta puternica, vibranta. Tonurile de rosu, galben, roz sau albastru intens sunt cele mai potrivite atunci cand iti doresti ca infatisarea ta sa capete contur. Totodata, nu refuza nici o pereche de balerini verzi, o rochie cu imprimeu floral si o camasa de jeans.Punem pariu ca este imposibil ca in dulapul tau sa nu se regaseasca cel putin o pereche de balerini. Vorbim de unul dintre cele mai dorite accesorii, asa ca daca nu te-ai pregatit cu incaltamintea potrivita pentru acest nou sezon, ia in considerare sfaturile noastre si achizitioneaza-ti aceste piese irezistibile pentru tinutele tale stylish.