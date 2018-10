Faci pe Mosul de sarbatori? Uite ce-ar putea sa-si doreasca familia ta!

1. Mama si tata

2. Copii si/sau nepoti

3. Frati si surori

4. Verisori si verisoare

5. Rudele alea pe care nu prea le stii

6. Patrupezii

Ca sa-ti speli greselile sau absenta din timpul anului si sa le amintesti tutror membrilor de familie ca-i iubesti. Dar cat de mult sa cheltuiesti? Si ce sa le iei ca sa fie si un gest util?Daca pentru prima problema, exista solutii la indemana, cum ar fi un card de cumparaturi , pentru a doua, am intocmit o lista cu posibile variante pentru fiecare membru.De la o anumita varsta, ajungi sa ai tot ce-ti trebuie din punct de vedere material. La capitolul experiente incepe sa mai scartaie treaba. Asa ca cel mai bun dar pe care-l poti face alor tai este sa-i trimiti undeva. Un voucher la spa, un weekend la munte sau chiar un city break in Viena, cand piata de Craciun e in toi, sunt cadouri pe care sigur nu le vor returna sau uita.In era ultra-digitalizata, cel mai bun cadou pentru cei mici ar fi niste mari si multe jucarii. Din alea clasice, fara baterii, touchscreenuri sau stechere de bagat in priza. Ia-le jucarii educative, kituri de chimie, gatit sau privit stelele. Ia-le papusi din lemn, care functioneaza pe baza de imaginatie. Sau puzzle-uri care nu vin gata construite. Ofera-le darul de a se dezvolta frumos prin joaca. O sa-ti multumeasca peste ani.Sa oferi haine si accesorii vestimentare de Craciun e probabil cel mai mare cliseu. Si un mod sigur de a da gres. Dar nu si cand e vorba de acel cineva pe care-l cunosti mai bine decat pe tine. Cand imparti camera cu un om toata copilaria, ajungi sa-i cunosti toate gusturile, pasiunile si parerile. Dintre toate persoanele din lume, tu esti singura care stie ce-i place sa poarte si cum ar vrea sa-i evolueze garderoba peste ani. Deci numai tu ai voie sa-i pui sub brad ceva de imbracat. Stii tu ce.Tehnologia are si ea meritele ei. Iar un om matur intotdeauna are nevoie de un gadget, ceva. Pentru ca sunt totusi verisori, nu trebuie sa rupi bugetul in doua cu darul. Poti sa alegi intre stick-uri USB, boxe portabile, incarcatoare smechere, selfie-stick-uri. Intreaba si tu pe cineva din interior inainte. Sau arunca un ochi pe paginile lor de Facebook, pentru indicii.Asta e optionala. Pana la urma, nu trebuie sa vizitezi chiar fiecare horn in Ajun, intocmai ca Mos Craciun. Dar daca tii tu neaparat sa le faci pe plac si acelor unchi sau matusi pe care-i vezi de 4 ori in viata, mergi pe vouchere sau carduri cadou. N-ai incotro. E singur optiune ca sa le faci chiar o bucurie, pentru ca nu stii ce vor cu adevarat. Si nici nu te intereseaza, daca e sa fii sincer.Aici o sa-ti placa. Fie ca ai caini, pisici sau reptile in familie, sigur-sigur gasesti ceva prin petshop. Domeniul asta s-a extins atat de mult, incat intri in mgazinele pentru animalute ca in parcul de distractii. Ai jucarii tot mai trasnite si interactive, mancare care rivalizeaza la gust cu cina ta, zgarzisoare si castronase, chiar si haine. Orice le-ai lua, o sa te distrezi si tu, cu siguranta.Regula de aur e sa alegi totul cu placere. Si ca sa fie cu placere, trebuie sa fie si cu grija la buget. Cea mai simpla solutie e sa lasi partea asta in seama unui card cu rate fara dobanda, cum e CardAvantaj . O sa fii sigur ca bifezi pe toata lumea de pe lista si, cel mai important, poti sa-ti faci si tie un cadou: un Craciun cu familia fericita si bugetul linistit.