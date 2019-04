Femeile isi cumpara singure bijuterii scumpe

(P)

Despre mileniali se spune ca nu ar avea economii in bani si nici cash suficient, iar un studiu realizat de compania De Beers arata ca motivul este pasiunea lor pentru bijuterii cu diamante. 41% dintre aceste obiecte de lux, la nivel global, sunt achizitionate de mileniali, care reprezinta 27% din populatia planetei.Cercetarea este completata de Asociatia Americana a Producatorilor de Diamante care a facut un sondaj ce a scos la iveala faptul ca 70% dintre mileniani cred ca diamantele sunt produse cu o valoare extraordinata pentru pretul platit pentru ele.Cea mai mare parte din diamantele cumparate sunt inele de logodna. Chiar si in 2018 cand la moda au fost alt tip de pietre pretioase, milenialii au preferat sa ramana fideli traditionalelor diamante. 40% dinte ei au ales pietre cu taietura rotunda, 22% pe cele de tip printesa, iar 11% pe cele patrate. Nu doar ca nu vor sa auda de alt tip de pietre pretioasa pentru inele de logodna sau pentru verighete, dar milenialii aleg bijuterii care contin un diamant mare in centru, inconjurat de altele mai mici.Achizitia de diamante nu se opreste la inele pentru momentele importante din viata.Exista cazuri din ce in ce mai dese cand dupa 5 sau 10 ani de la casatorie, cuplul se prezinta la magazinele de bijuterii pentru a cumpara ceva mai luxos. Obiceiul vine din faptul ca milenialii vor sa arate ca pot sa economiseasca si pentru ca simt nevoia sa isi declare din nou dragostea si sentimentele.Totusi, in afara de inele de logodna, milenialii mai cumpara si alt fel de bijuterii. Potrivit raportului dat publicitatii de De Beers, din ce in ce mai multe femei isi cumpara singure bratari, inele, coliere sau cercei cu diamante. Acestea nu aleg cele mai ieftine variante, ci se rasfata cu pietre scumpe, cu multe carate si cu taieturi deosebite. De fapt, pretul unei bijuterii cumparate de o femeie singura ajunge la cel al uneia achizitionate pentru a fi facuta cadou.In Romania, potrivit unui studiu realizat in 2017, 40,97 % din clienti prefera bijuteriile din argint, 29,30% prefera bijuterii de inox si doar 4,65% au afirmat ca au comandat in ultimul an bijuterii din aur. Magazine de unde se pot achizitiona inele de logodna cu diamante sunt in aproape toate marile orase. Vezi aici lista firmelor din Arad unde se vand bijuterii.Cel mai mare diamant brut din lume, 1.109 de carate, si de marimea unei mingi de tenis a fost cumparat de bijutierul britanic Laurence Graff pentru suma de 53 de milioane de dolari. Negocierea pentru achizitionarea acestui diamant a durat mai bine de un an. Piatra pretioasa a fost botezata Lesedi La Rona si a fost descoperita in noiembrie 2015 in Botswana.