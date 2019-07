Gama larga de produse a pozitionat DyFashion pe un loc fruntas in topul businessurilor de succes

Rochii

Un prim pas pentru a ocupa un astfel de loc ar fi diversificarea produselor comercializate, dar si certificarea calitatii.Cu o aparitie pe piata de profil ce dateaza inca din anul 2012, despre DyFashion se poate spune ca este un business de succes. Magazin online, dedicat publicului feminin, acesta a debutat timid, cu un portofoliu restrans de rochii si un colectiv mic.Insa acest lucru nu a reprezentat un dezavantaj deoarece furnizandu-le clientelor articole pliate pe standarde de calitate inalta, a fost pe deplin apreciat, iar in prezent se bucura de un succes insemnat.In prezent, DyFashion are peste 20.000 de articole in stoc ce poarta emblema calitatii. Gamele din cadrul magazinului online sunt vaste, cuprind solutii variate, pentru fiecare sezon, trend si stilul preferat de fiecare.Totodata, calitatea superioara a produselor se remarca si datorita faptului ca se acorda o atentie sporita asupra cusaturilor, dar si asupra celor mai mici detalii.Pentru ca business-ul apartine pietei din Romania, in cadrul magazinului online se regasesc articole articole produse in Romania in proportie de peste 90%.Acestia colaboreaza doar cu producatori consacrati ce asigura garantia calitatii furnizand produse durabile, elegante ce se pliaza pe trendurile din fiecare sezon.Printre brandurile de renume a caror produse DyFashion le furnizeaza se numara Vanessa Line, Viada, Crystal, Karina, Moze, Perla Donna si asa mai departe.DyFashion s-a dezvoltat din pasiunea comuna pentru arta frumosului, din placerea de a furniza doar produse de calitate ce sunt atent repartizate pe categori in in cadrul magazinului, precum:Pentru ca e deja stiut ca femeile sunt mereu tentate sa achizitioneze doar articole ce tin pasul cu moda, de actualitate, DyFashion vine cu modele noi in fiecare saptmana, mai exact in fiecare vineri.De la rochii, bluze de dama, pantaloni, salopete elegante pana la sacouri si alte piese de imbracaminte atractive, toate fac parte din pachetul de noutati cu care casele de moda incanta.Deoarece timpul este pretios pentru fiecare in parte, acestia au dezvoltat un filtru de cautare in cadrul magazinului online. Pentru a descoperi mai rapid tinuta perfecta, trebuie ca atentia sa se orieteze spre cateva aspecte ale articolului vestimentar ce tin de:Fiind un business recunoscut pentru seriozitate si profesionalismul cu care isi executa treaba, DyFashion furnizeaza si rochii pentru birou , destinate femeilor ce ajuta, la randul lor, calificarea pe un loc fruntas a altor afaceri.In materie de tinute office, si nu mai, e usor sa se creeze o imagine clara despre cum se va plia articolul pe corpul fiecaruia deoarece folografiile sunt realizate pe modele DyFashion.O tinuta office trebuie sa ofere, in primul rand, lejeritate pe toata perioada in care femeile se afla la birou. Rochiile pentru birou de la DyFashion sunt midi - pentru un plus de confort si lejeritate in miscari.Cu imprimeuri florare, cu buline sau in intr-o simpla culoare, acestea nu supraincalzesc corpul, lucru ce ar provoca ulterior transpiratia. Rochiile se prezinta printr-o paleta vasta de culori si de modele, ideal concepute pentru a satisface cerintele si nevoile oricarei femei.Un plus pe care DyFashion il are este acela ca, de oriunde din tara s-ar realiza comanda, transportul este gratuit. Acesta se realizeaza prin GLS Curier Rapid in deplina siguranta si in conditii excelente.Intervarul de livrare este unul scurt, satisfacator, comanda ajungand la destinatie in 24-48 de ore.Totodata, avand in vedere succesul pe care acest business il detine, si-a largit aria de transport pentru a putea satisface dorintele si clientelor din intreaga Uniune Europeana prin intermediul DHL. Costul transportului in tarile din Uniunea Europeana este de 55 lei.Se poate accesa magazinul cu vitrine virtuale pentru un plus de informatii aferente celor de mai sus, dar si pentru a descoperi pachetul de articole pe care DyFashion il pune la dispozitie.