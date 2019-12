H&M va testa inchirierea de haine in China

Prin aceasta perioada de teste, care se va intinde pe o perioada de trei luni, H&M se alatur altor nume din industria modei precum Banana Republic sau Bloomingdale care au decis sa inchirieze articolele lor de imbracaminte in schimbul unei chirii lunare, pe masura ce consumatorii devin din ce in ce mai preocupati de impactul industriei modei asupra mediului inconjurator.In ultimii ani, H&M a lansat mai multe marci independente precum COS si Arket, insa in continuare cea mai mare parte a veniturilor grupurilor este realizata de lantul de magazine H&M.Intr-un comunicat de presa, grupul suedez a precizat ca acest parteneriat de proba intre marca high-end COS si platforma chineza YCloset ii va permite sa evalueze cererea consumatorilor, modelul de business, posibilitatea extinderii si aspectele ce tin de sustenabilitate."Inchirierea pe baza de abonament a fost in atentia noastra de ceva vreme si credem ca acesta este un model relevant pe care trebuie sa il exploram. Este important pentru noi sa incercam noi abordari, sa testam si sa colaboram, pentru a ajunge la cel mai bun rezultat pentru clientii nostri precum si pentru viitorul afacerilor noastre", a declarat directorul de operatiuni de la COS, Marie Honda.YCloset este cea mai mare platforma de inchiere de haine din China cu 15 milioane utilizatori inregistrati. Utilizatorii platesc un abonament lunar in loc de o taxa pentru fiecare articol si pot sa cumpere hainele dupa ce le-au inchiriat.In ultimii ani, profitul H&M a scazut, iar stocurile de haine nevandute au crescut in conditiile in care grupul nu a reactionat suficient de rapid la modificarea cererii si explozia comertului electronic.Primele magazine H&M din Romania au fost inaugurate in primavara anului 2011. Compania H&M (Hennes & Mauritz) a fost infiintata in 1947, in Vasterls, Suedia.