Inspectorii vamali au confiscat produse cosmetice si articole vestimentare de doua milioane de euro, in Dragonul Rosu si Europa

"In data de 11.04. 2019, lucratori din cadrul Directiei Generale a Vamilor si Directiei Regionale Vamale Bucuresti impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Politia Transporturi si Sectia Regionala de Politie Transporturi Bucuresti, cu sprijinul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, in vederea combaterii evaziunii din domeniul vamal, au efectuat un numar de 10 verificari la societati comerciale si persoane fizice de pe raza centrelor comerciale Europa si Dragonul Rosu. Cu ocazia controalelor au fost descoperite si retinute in vederea confiscarii un numar aproximativ de 15.000 de produse cosmetice, parfumuri, apa de parfum, rujuri, farduri si aproximativ 30.000 de articole de imbracaminte si incaltaminte", se arata in comunicatul ANAF.Potrivit sursei citate, bunurile sunt susceptibile a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuala. Valoarea totala a acestora, daca ar fi fost comercializate la valoarea bunurilor originale, este de aproximativ doua milioane de euro.Autoritatea vamala a retinut bunurile in vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmand a fi dispuse masurile legale ce se impun.