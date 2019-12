Jucariile intra in in vizorul inspectorilor ANPC in luna decembrie

"Ca in fiecare an, in luna decembrie vin Mos Nicolae si Mos Craciun. Daca vreti sa daruiti o jucarie care sa nu reprezinte un pericol pentru copiii dumneavoastra trebuie sa tineti cont de urmatoarele sfaturi: sa achizitionati jucarii numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care va fi neaparat nevoie pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doriti sa reclamati calitatea/siguranta unui produs; sa alegeti intotdeauna jucarii potrivite pentru varsta copilului, capacitatile si aptitudinile sale", spun reprezentantii ANPC intr-un comunicat remis AGERPRES.Potrivit sursei citate, jucariile trebuie sa fie insotite de avertismente generale privind grupa de varsta recomandata care ajuta la alegerea jucariei, iar consumatorii trebuie sa aiba in vedere faptul ca jucariile care nu sunt destinate unei grupe de varsta specifice pot sa ii raneasca.ANPC recomanda consumatorilor sa verifice daca jucariile au marcate pe corpul lor, intr-un mod vizibil, lizibil si durabil, coordonatele producatorului si/sau importatorului (numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata a producatorului si/sau a importatorului si adresa la care pot fi contactati), numarul unic de identificare a jucariei (tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare) si marcajul de conformitate CE care conduce la supozitia ca jucaria este sigura."Daca jucariile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau intr-un document care insoteste jucaria. Trebuie sa verificati existenta instructiunilor de utilizare si a avertismentelor specifice, insotite de indicatii privind precautiile in utilizare pentru anumite categorii de jucarii. Acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu in limba romana si trebuie respectate. Sfatuim parintii sa nu cumpere jucarii cu parti mici, detasabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece acestia au tendinta sa bage jucariile in gura si pot sa se inece cu partile mici. De asemenea, trebuie respectate atentionarile referitoare la jucariile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezinta sub forma unei sintagme de tipul: "Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare", mai spun reprezentantii ANPC.Ei atrag atentia ca fraza "Atentie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani" poate fi inlocuita cu simbolul grafic de interzicere/ pictograma care vizeaza copiii intre 0 si 3 ani, dar fraza si simbolul nu trebuie puse impreuna.Dupa achizitionarea unei jucarii parintii trebuie sa urmeze cu atentie instructiunile de folosire. Copiii trebuie supravegheati cand se joaca si parintii trebuie sa se asigure ca toate jucariile sunt adecvate pentru categoria de varsta si abilitatile copilului.De asemenea, reprezentantii ANPC spun ca parintii trebuie sa se asigure ca sunt respectate cerintele de siguranta. "Intrucat jucariile difera atat din punctul de vedere al materialului din care sunt lucrate, cat si din cel al folosirii lor, asigurati-va ca cerintele de siguranta pentru fiecare categorie in parte sunt respectate. Astfel, pentru tobogane, leagane, inele suspendate, corzi si alte jucarii similare fixate pe o traversa trebuie sa primiti de la vanzator instructiunile de utilizare prin care sa vi se atraga atentia asupra necesitatii verificarii periodice a elementelor de sustinere. Este nevoie ca acestea sa fie insotite de instructiunile de montare, pentru a evita asamblarea incorecta si accidentele care ar putea aparea", mai arata Autoritatea in comunicat.In privinta jucariilor functionale, adica a celor care reproduc la scara redusa produse, aparate sau instalatii destinate adultilor, acestea trebuie sa poarte avertismentul "Atentie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!". In plus, acestea vor fi obligatoriu insotite de instructiunile de utilizare si de masurile de precautie necesare pentru evitarea unor pericole.De asemenea, patinele si skateboardurile destinate utilizarii de catre copii trebuie sa fie insotite de avertismentul: "Atentie! A se purta echipament de protectie." In plus, vor exista recomandari cu privire la echipamentul de protectie. Este necesara examinarea periodica a jucariilor pentru eliminarea acelora care sunt stricate/uzate si pot reprezenta un pericol pentru sanatatea si siguranta copilului si este indicat ca jucariile stricate sa fie aruncate, spun comisarii ANPC."Avertizam parintii ca in anii anteriori, comisarii ANPC, in urma actiunilor de control, au identificat: abateri la comercializarea jucariilor precum nerespectarea cerintelor generale de siguranta (lipsa avertismentelor generale, de varsta, a avertismentelor specifice si a indicatiilor privind precautiile in utilizare pentru anumite categorii de jucarii, precum si a instructiunilor de utilizare sau lipsa traducerii in limba romana a acestora); abateri privind inscriptionarea numelui, a denumirii comerciale inregistrate sau a marcii inregistrate a producatorului si/sau a importatorului, precum si a adresei la care acestia pot fi contactati; abateri privind mentionarea numarului unic de identificare a jucariei (tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); lipsa marcajului de conformitate CE (acesta trebuie sa respecte principiile generale prevazute in Regulamentul European nr. 765/2008/CE, sa fie aplicat in mod vizibil, lizibil si de nesters) sau marcarea necorespunzatoare a acestuia (ilizibil); lipsa declaratiei de conformitate, care stipuleaza faptul ca indeplinirea cerintelor prevazute de lege a fost demonstrata sau completarea incorecta a acesteia", se arata in comunicatul ANPC.De asemenea, au fost identificate si produse periculoase, produse notificate prin sistemul RAPEX, respectiv: pistoale cu bile care prezentau riscul de ranire a utilizatorilor, slime-uri si jucarii de tip "YO-YO" cu continut de lichid si snur elastic ce se alungeste cu risc de strangulare si sufocare, dar si risc chimic (de la lichidul continut), jucarii din plus la care nu era specificata grupa de varsta prezentand pericol de sufocare, prin inghitire, motiv pentru care s-a dispus masura de retragere definitiva de la comercializare a acestora.