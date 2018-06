Obrazul subtire cu cheltuiala (mica) se tine

La o analiza mai atenta, chiar se poate dovedi contrariul, indiferent ca vorbim de cosmetice, haine sau accesorii. Totul tine de cate posibilitati financiare are o persoana sau alta si este dispusa sa investeasca.Daca ne referim la cosmetice...exista pe piata numeroase solutii de creme, farduri sau tratamente (de exemplu cele cu granule de aur) de la branduri renumite, pe care, clar, doar cei cu posibilitati si le permit.Alternativa... cosmeticele facute din plante sau din ingrediente naturale (acasa), care de multe ori au acelasi efect precum cele scumpe, sau chiar unul mai bun.Referitor la imbracaminte... Cu siguranta cei cu posibilitati materiale se vor axa pe creatiile caselor de moda cu traditie sau a brand-urilor renumite. Dar oare chiar merita aceasta cheltuiala?Depinde... Daca atunci cand iesi in societate te intalnesti doar cu persoane asemeni tie, poate ca merita doar pentru a le arata ca si tu iti permiti ce au si ei, ca esti la curent cu ultimele creatii si noutati. Dar altfel, in ochii oamenilor obisnuiti (cu posibilitati mici sau medii), nu ar fi decat o dovada de snobism, de dorinta de a epata.Acelasi lucru se poate spune si despre accesorii, indiferent ca vorbim de genti, cravate sau ceasuri de mana. Optiunile sunt aceleasi si impresia creata celor din jur este de asemenea, aceeasi.Ca si in cazurile prezentate anterior, optiunile sunt multiple. Si daca ne referim doar la ceasurile de mana, indiferent ca vorbim de Ceasuri Dama sau Ceasuri Barbatesti , variantele dintre care poti alege sunt aproape nelimitate si aici ne referim la model, tematica, mod de functionare si evident... pret.Lasand la o parte variantele scumpe si referindu-ne doar la cele accesibile celor cu posibilitati medii sau reduse, acestia au la dispozitie o oferta variata, oferita de mai multe magazine (traditionale sau online) . Un asemenea exemplu in acest sens este si Cadoulchic.ro.Un alt aspect la care merita gandit inainte de a face o achizitie, indiferent de domeniu (haine, accesorii, etc) ar fi urmatorul: ce este de preferat? Sa-ti cumperi un singur obiect scump pe care sa-l porti tot timpul, indiferent de loc, situatie sau imprejurare...sau...cu aceeasi bani, sa-ti cumperi 10 alte obiecte (frumoase, variate), pe care sa le asortezi la tinuta, loc unde mergi si care daca ai grija de ele sa te tina la fel de mult ca acela scump?Alternative exista pentru toata lumea... tu esti cel care decide.