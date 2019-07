Ochelari de soare pentru condus - cum ii alegi pe cei mai buni?

Toti soferii cunosc disconfortul dat de reflexia razelor solare din timpul zilelor insorite.Lumina reflectata in caroseria masinii din fata sau in suprafetele orizontale lucioase, cum este asfaltul dupa ploaie, perturba vizibilitatea conducatorilor auto, punandu-le, astfel, vietile in pericol.Din acest motiv, o pereche buna de ochelari de soare ofera atat confort vizual, cat si siguranta in trafic. Pe timpul verii sau in sezonul rece, cand a nins, ochelarii de soare sunt un accesoriu de protectie absolut necesar. In plus, aduc si alte beneficii, cum ar fi:- Iti protejeaza ochii impotriva razelor ultraviolete care, in timp, pot cauza afectiuni oculare grave;- Protejeaza zona sensibila din jurul ochilor si te ajuta sa preintampini aparitia ridurilor;- Iti asigura confort si siguranta in timp ce conduci;- Reduc senzatia de "ochi obositi";- Maresc contrastul, astfel incat sa poti vedea mult mai clar posibilele obstacole de pe carosabil.Evident, pentru o protectie mai buna este nevoie de ochelari de calitate. Putini soferi stiu ca nu toti ochelarii de soare sunt potriviti pentru condus. Cum ii alegem corect, ce lentile sunt recomandate si care sunt culorile potrivite, afli in acest articol.Lentilele polarizate sunt recomandate chiar de catre medicii oftalmologi, deoarece acest tip de lentila te protejeaza pana la 90% de lumina ce se reflecta de suprafetele orizontale.Este indicat sa folosesti ochelari Polaroid de cea mai buna calitate, pentru ca acestia iti ofera protectie solara reala, fara a-ti obosi ochii. Spre deosebire de lentila standard, lentila polarizata are aplicat un strat special de protectie, localizat intre doua lentile mai subtiri.Acest strat reduce intensitatea si stralucirea razelor solare cu o eficienta de zece ori mai mare decat in cazul ochelarilor de soare normali. Purtand astfel de ochelari in timpul condusului, vederea ta este imbunatatita. Datorita contrastului bun oferit de ochelari, poti observa clar semnele de circulatie, obiectele din jur, culorile semaforului si posibilele obstacole.Lentilele graduale sunt indicate soferilor. Acest tip de lentila nu modifica nuantele culorilor si permite trecerea unei cantitati suficiente de lumina. Principalul lor avantaj este ca in partea de jos au o nuanta mai deschisa care iti permite sa vezi clar bordul masinii si detaliile lui. Partea de sus a lentilelor are o nuanta mai inchisa, oferind protectie ochilor si o mai buna vizibilitate in trafic.Probabil te gandeai ca are doar un rol estetic, dar culoarea lentilelor are si un scop practic. Aceasta influenteaza contrastul si determina culoarea care este absorbita din spectrul luminos. Culoarea poate influenta, pozitiv sau negativ, claritatea cu care soferul vede semnele de circulatie, culorile semaforului sau eventualele pericole. Iata, in randurile de mai jos, care sunt cele mai indicate culori.- Lentilele gri ofera protectie foarte buna, pentru ca reduc cantitatea de lumina in mod egal, uniform, in tot spectrul luminos.- Lentilele galbene elimina lumina albastra si sunt ideale pentru condus pe timp de noapte.- Lentilele verzi pastreaza perceptia culorilor cat mai naturala si, la fel ca in cazul lentilelor maro, ofera un contrast foarte bun.- Lentilele maro sunt recomandate pentru condus pe timp de zi, deoarece maresc contrastul si intensifica perceptia culorilor verde si rosu.Pe langa aceste informatii, un alt element de care trebuie sa tii cont este protectia impotriva razelor ultraviolete. Trebuie sa te asiguri ca perechea de ochelari aleasa ofera 100% protectie UV.O lentila care este doar inchisa la culoare, fara sa protejeze ochiul de razele ultraviolete, te expune riscului de a fi afectat de boli oculare grave, cum este cataracta.Sanatatea ochilor tai este importanta si merita protejata!