Romanii aloca intre 300 si 350 de lei pentru cadourile de sarbatori

Florariile Magnolia:

Consumatorii romani se indreapta in aceasta perioada a anului catre florile si aranjamentele florale specifice. Ei comanda cu predilectie buchete si aranjamente care contin flori rosii si albe, mai ales trandafiri.Craciunitele sunt vedetele sezonului, in timp ce coronitele de Craciun se numara si ele printre cele mai populare produse comandate in aceasta perioada.Potrivit datelor Magnolia, clientii finali genereaza cea mai mare parte a vanzarilor, circa 80-85%, dar segmentul corporate este intr-o dezvoltare rapida. Atat clientii B2C, cat si cei business prefera in aceasta perioada a anului pachete tematice, respectiv cosuri cadou si flori."Luna decembrie este, fara indoiala, o perioada in care oamenii sunt mai generosi si mai atenti cu cei pe care-i iubesc. Sumele alocate sunt mai mari in luna decembrie, intrucat valoarea comenzilor este potentata de cadouri, respectiv cosuri cu alimente care intregesc comenzile in aceasta perioada.Romanii aloca in aceasta perioada intre 300 - 350 lei pentru cadourile oferite cu ocazia sarbatorilor de iarna, cifra care a crescut si datorita produselor adiacente (alimente, cosuri cadou, etc.) adaugate in comenzi", declara Gabriela Marginean, PR Manager Florariile Magnolia Astfel, sumele alocate in aceasta perioada sunt cu 20-25% mai mari decat intr-o luna normala, tinand cont ca, in medie, bugetele alocate sunt intre 250 si 280 de lei.Pentru acest an, reteaua de florarii Magnolia anticipeaza o crestere de 20% a vanzarilor fata de aceeasi perioada a anului trecut.Decembrie este a treia cea mai importanta luna de vanzari dupa februarie si martie.Potrivit Gabrielei Marginean, luna decembrie genereaza aproximativ 9% din totalul vanzarilor din intregul an calendaristic, luand in calcul si lunile speciale, adica februarie si martie, care sunt marcate de Ziua Indragostitilor si Dragobete, respectiv Martisor si Ziua Internationala a Femeii. Cele din urma genereaza circa 34% din totalul vanzarilor anuale.Cu o cifra de afaceri de peste 5,7 milioane de euro in primele noua luni ale acestui an, Magnolia detine cea mai importanta florarie online, magnolia.ro, si o retea de magazine tip florarii in zece orase, resedinte de judet (Cluj-Napoca, Bistrita, Baia Mare, Oradea, Targu-Mures, Brasov, Constanta, Galati, Timisoara) si in Bucuresti.Pe langa aceasta, colaboreaza cu peste 58.000 de florarii internationale din 140 de tari, facilitand astfel livrarile de flori oriunde in lume.Florariile Magnolia pun la dispozitia clientilor buchete si aranjamente florale pentru orice ocazie."Bucuria de a face pe cineva fericit nu cunoaste granite si nici distante. Livram flori oriunde in lume, de peste 20 dar mai ales facem oamenii fericiti, iar asta ne da satisfactia cea mai mare." - Gabriel Molnar, Fondator Florariile Magnolia