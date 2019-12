Romanii au cheltuit cel mai mult pentru achizitionarea de televizoare si produse electronice, de Black Friday (studiu)

Cercetarea realizata de Starcom, in parteneriat cu agentia de cercetare Kantar TNS, arata ca numarul romanilor care aleg sa cumpere de Black Friday este in crestere, cu o rata de conversie din intentie in achizitie in online cu 22% mai mare, comparativ cu anul 2017.In ceea ce priveste gradul de satisfactie, sapte din zece romani s-au declarat multumiti de Black Friday 2019. In acelasi timp, un numar semnificativ mai mare de utilizatori de internet din mediul urban declara ca, in 2019, campaniile de reduceri incepute inainte de ziua campaniei celor mai multe reduceri din an le-au crescut interesul fata de intregul fenomen: 35% in 2019 vs. 21% in 2018.Potrivit studiului, romanii utilizatori de internet isi pastreaza obiceiul de a-si pregati din timp cosul de cumparaturi de Black Friday, 28% dintre acestia isi fac selectia de produse cu 3-4 saptamani inainte de eveniment. Totodata, de teama sa nu piarda produsele dorite, consumatorii le achizitioneaza mai repede, mai ales in weekend-ul de dinainte de ziua de Black Friday (36%).In 2019, principalele surse de informare despre Black Friday sunt: postarile de pe Facebook, reclamele de pe website-uri si cele difuzate la televizor. Tot in acest an, s-a inregistrat o crestere semnificativa a influentei social media, a persoanelor publice, bloggerilor si vloggerilor asupra deciziei de alegere sau cumparare a produselor de Black Friday (27%).Conform cercetarii, cele mai mari sume au fost cheltuite pe televizoare si produse electronice (in medie 800 de lei) si telefoane mobile/tablete/accesorii (in medie 660 de lei).De asemenea, din totalul celor chestionati, 34% si-au folosit economiile pentru achizitiile de Black Friday, iar 18% au apelat la carduri de credit."Black Friday 2019 a venit cu o imbunatatire a imaginii reducerilor oferite, jumatate dintre utilizatorii de internet le-au considerat normale/acceptabile, perceptie ce a influentat cresterea scorului de satisfactie comparativ cu 2018 (74% vs. 53%). Un numar mai mare de consumatori multumiti a determinat si manifestarea unui interes mai mare fata de Black Friday 2020 - 72% asteapta evenimentul de anul viitor", se noteaza in studiul citat.Studiul Starcom, in parteneriat cu Kantar TNS, a ajuns in 2019 la cea de-a cincea editie. Tinta cercetarii il constituie utilizatorii de Internet din zonele urbane, cu varsta de peste 18 ani.Agentia Starcom este parte din cea mai mare retea de media din lume, Starcom Worldwide. Infiintata in anul 2000, Starcom este prima agentie de media din Romania premiata la Cannes, dar si alte festivaluri, precum Eurobest, Ad'Or, Golden Drum, Effie si Webstock.