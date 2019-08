TeamDeals declara ziua reducerilor imbatabile in campania White Monday

White Monday, 24h de reduceri imabatile si un concurs special pentru tine

White Monday este o reinterepretare si, totodata, un antrenament pentru Black Friday.Campania ofera reduceri substantiale la o gama larga de produse de toamna, articole back to school, super gadgeturi, produse auto si nu numai, de la peste 100 de comercianti parteneri.Echipa TeamDeals sarbatoreste inceputul reducerilor de toamna si marcheaza prima zi din septembrie in alb.Campania din septembrie aduce zambete si pe pagina de Facebook , unde TeamDeals va organiza intre 2 - 5 septembrie un concurs, oferind ca premii doua ghiozdane, ideale pentru acest inceput de an scolar.Castigatorii vor fi desemnati in cadrul postarii de concurs de pe Facebook in data de 6 septembrie.TeamDeals.ro face parte din portofoliul Machteam Soft SRL, companie care administreaza site-uri cu un trafic lunar de peste 3 milioane de vizitatori unici.Printre acestea se afla lideri de piata precum www.sentimente.ro, www.comunicatedepresa.ro, www.acasa.ro.