Top bijuterii elegante cu perle pentru sarbatorile iernii

Perlele veritabile: un vis devenit realitate

1. Colierul cu perle

2. Cerceii cu perle

Perlele albe sau negre in monturi delicate si mici (cercei cu surub) merg foarte bine pentru adolescente si femei tinere; sunt, de asemenea, unul dintre accesoriile preferate de femeile de afaceri;

Cerceii cu toarta au un aer mai elegant, dar sunt de asemenea preferati pentru tinute de zi;

Cerceii lungi, cei mari si rotunzi, dar si cei candelabru reprezinta alegerea perfecta pentru ocazii speciale;

Cerceii cu perle devin inca si mai spectaculosi atunci cand sunt montati alaturi de zirconiu, cristal Swarovski sau diamante - de aceea multi cercei pentru ocazii prezinta si astfel de pietre pretioase sau semipretioase pe langa perle;

Avand in vedere faptul ca cerceii atrag atentia asupra chipului unei femei, ei trebuie alesi astfel incat sa puna in valoare culoarea ochilor si nuanta pielii celei care ii poarta (alege o pereche de cercei in tonuri de roz-piersica sau mov-lavanda daca ai un ten oliv si ochi verzi de exemplu, efectul va fi unul uluitor) .

Nu uita de seturile cu perle - bijuteriile pot fi purtate separat, dar pentru ocazii speciale, setul cu perle naturale iti va desavarsi aspectul si tinuta fara nici un efort.

3. Inelele cu perla

