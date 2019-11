Un ceas de mana a fost vandut pentru suma record de 31 de milioane de dolari

Ceasul Grandmaster Chime a fost adjudecat dupa un razboi al licitatiilor care a durat cinci minute intr-o sala aglomerata in care erau peste 300 de persoane. Precedentul record a fost stabilit in 2017 cand un ceas Daytona Rolex, care odata a apartinut actorului Paul Newman, a fost vandut pentru 17,8 milioane de dolari.Ceasul Patek Philippe a fost vandut sambata la un eveniment caritabil denumit Only Watch in cadrul caruia firmele de orologerie scot la licitatie ceasuri unicat pentru a strange bani destinate finantarii cercetarilor pentru distrofia musculara Duchenne, cea mai frecventa forma de distrofie musculara.In ultimii ani la licitatiile Only Watch au fost inregistrate mai multe preturi record la ceasuri avand in vedere ca in anul 2010 cel mai mare pret platit pentru un ceas de mana a fost 5,7 milioane de dolari. Evenimentul Only Watch a luat nastere in 2005, la initiativa lui Luc Pettavino, fostul director general de la Monaco Yacht Show, al carui fiu a decedat din cauza distrofiei musculare.Casa de licitatii Christie's va vinde alte 214 ceasuri rare la o licitatie ce va organizata luni la Geneva, iar la finele acestui an va scoate la vanzare un ceas foarte rar Patek Philipp din 1950 care este asteptat sa se vanda pentru trei milioane de franci elvetieni.