Universul copiilor, jucariile, mereu o industrie de interes pentru publicul larg

Jucariile de exterior

Locurile de joaca

Jucariile moderne

Jucariile, materiale didactice si de mare ajutor

Cum evolutia era de asteptat, nu au intarziat sa apara solutii si idei pentru ca jucariile sa fie folosite in medii diferite si sa raspunda cererilor si pretentiilor anume.Jucariile in varianta actuala sunt in mare parte create dupa principii, preferinte, scop si imita de multe ori lumea adultilor. Studiile spun ca este mai prielnic si de dorit pentru un copil sa aiba sansa de a folosi lucrurile pe care adultul le foloseste, descoperind timpuriu despre utilitatea tuturor celor din jurul sau.Desigur, nivelul de siguranta nu permite de cele mai multe ori, dar iata ca industria aceasta raspunde inca o data si ofera lucruri de joaca drept un soi de miniatura a lucrurilor pentru oamenii mari.Bucatarii de jucarie, imitate atat de fidel pana la cele mai mici detalii, electrocasnice, scule si multe altele sunt deja o obisnuita pentru parinti sa le achizitioneze pentru cei mici.Un segment ce a avansat destul de repede si asta din necesitate este legat de gama de jucarii de exterior . Acum mai mult ca niciodata acestea sunt necesare, dupa cum spun si specialistii. Copiii traiesc in medii inchise, au activitati limitate si dependente de anumite programe - ale parintilor, ale educatorilor etc.Creierul insa are nevoie de stimulare si va cauta mereu ceva nou, interesant, explorand orice mediu. Asadar este prilnic pentru copii sa se joace in aer liber, dar ar fi bine sa si aiba contextul potrivit.Jucariile de exterior pe care orice parinte le va cauta sunt cele pentru joaca in apa sau nisip, masinute, tobogane, trambuline sau casute. Acestea au marele avantaj de a permite crearea de jocuri diverse, infinite, joaca in grup sau individual. Nu necesita spatii prea vaste, sunt de regula realizate din plastic sigur, viu colorate, cu margini rotunjite.La nevoie, pot fi mutate cu usurinta in interior si au rezistenta pentru temperaturi diverse la care pot fi supuse - nu se incing, nu se distrug sau decoloreaza timpuriu.O alta varianta a jucariilor de exterior se refera la locurile de joaca, ceva mai complexe. Acestea necesita un spatiu amenajat si sunt preferate de catre cei care au casa la curte.Partea buna este ca se preteaza varstelor diverse si chiar pot stimula pentru practicarea sporturilor - spatiu de catarat, cos de basket etc.Se remarca de asemenea ca mare parte din jucarii sunt create in asa fel incat sa atraga vizual si nu numai. O reusita, daca ne gandim ca cei mici se indragostesc iremediabil de personajele din desenele animate preferate, se vad in postura de super eroi si adora tot ce tine de acestea.Tematici precum Mickey Mouse, personaje Disney, Superman, Frozen sau Cars sunt printre favorite, indiferent despre ce este jocul - activitati, decoratiuni etc.Un alt segment indragit pare sa fie legat de jucariile complexe. Circuite, masini cu telecomanda, masini electrice sunt cateva exemple aici. Si acestea desigur ca lucruri din lumea oamenilor mari, ceea ce atrage si mai mult, facandu-i pe copii curiosi si indragind ce li se ofera, din simplul fapt de a-si da seama ca nu au limite in a explora.Un copil se bucura chiar si cand i se ofera sansa de a gasi utilitatea unui lucru simplu. Mai ales cand este vorba de ceva nou. De indata ce s-a depistat ca jucariile pot stimula, educa, pot ajuta la dezvoltarea armonioasa a copiilor, industria aceasta a explodat pur si simplu.Sunt utile la orice varsta, sunt adaptate la cerintele curente, au la baza principiul jocului insa si un substrat educativ - invata despre deprinderi, motricitate, despre echilibru, culori, forme, asocieri etc.Evolutia acestui sector a prins aripi mai ales in contextul modern. Parintii de generatie actuala fac comparatia cu vremurile in care ei nu erau fascinati de aceata lume colorata, intrucat nu existau astfel de optiuni. Iar buget pentru copil va exista mereu, deci nu se poate spune ca nu exista si contextul potrivit de a lansa pe piata, constant, jucarii noi.