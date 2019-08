Zevo - Magazinul Tau de Genti Piele - de la pasiune la un business de succes

Genti dama

Totodata, pe langa acest lucru, seriozitatea si determinarea echipei din spatele unui magazine nu trebuie sa lipseasca.Magazinul online Zevo este un reper pentru romanii de pretutindeni. S-a fondat ca business in urma cu 7 ani si actioneaza in mediul online de 4 ani, din dorinta de a satisface publicul larg cu genti inedite din piele si nu numai.De ce reprezinta un reper pentru romani? Ei bine, Zevo - Magazinul Tau de Genti Piele - este un brand romanesc ce va pune la dispozitie produse din piele manufacturate produse in Italia, recunoscuta pentru calitatea desavarsita si pentru maestrii ei artizani.Pentru a putea ocupa in continuare un loc fruntas in topul preferintelor, Zevo a inteles ca oamenii isi doresc articole atent confectionate.Cu o echipa de creatie bine pregatita si cu servicii excelente de servisare a clientului, Zevo pune la dispozitie o gama vasta de produse precum:Toate sub certificarea calitatii, produsele de la Zevo sunt cele ce dau o nota aparte de stil oricarei tinute.Pentru femeile ce isi doresc sa isi exprime feminitatea in orice moment al zilei si al noptii, Zevo - Magazinul Tau de Genti Piele - a pus la dispozitia doamnelor si domnisoarelor genti de diferite marimi, forme si modele. Toate pentru a satisface un numar cat mai mare de preferinte.Dupa cum am mentionat, gama este una vasta si cuprinde genti pentru mai multe tipuri de ocazii. Prin modele unice, elegante, gentile sunt dispuse pe categorii precum:Femeile ce isi doresc calitate si aleg sa achizitioneze de la Zevo, pot beneficia de un cadou - la cumparaturi de minim 300 de lei, vor primi o geanta de plaja cadou.De ce sa nu se profite de acest avantaj? E o grija in minus atunci cand incep pregatirile pentru vacanta.Totodata, pentru doamnele care de exemplu, onoreaza cu prezenta un eveniment precum o nunta sau un botez, Zevo le-a pregatit o multime de surprize - genti din piele, cu accesorii chic si modele ce ies in evidenta. In functie de lucrurile de care femeile nu se despart, se poate opta pentru o geanta mare, mica sau medie.Totodata, tinuta office trebuie sa fie impecabila pana la cele mai mici detalii - o geanta din piele va contura tabloul perfect al tinutei impecabile. Aruncand o privire asupra produselor, achizitia nu va intarzia sa apara cu siguranta.Un beneficiu il plus pe care il au persoanele ce achizitioneaza produsele de la Zevo se refera la transport. Pentru comenzi de peste 249 de lei, transportul este gratuit oriunde in tara.In aceeasi ordine de idei, masculinitatea oricarui barbat va fi pusa in evidenta printr-o geanta din piele naturala de la Zevo. Barbatii cu personalitate pot regasi in cadrul magazinului genti pentru laptop, de calatorie si de umar.Totodata, pentru a face cautarea ma eficienta, acestia pot folosi filtrul de cautare din cadrul site-ului. In functie de culoare, material, pret si categorie, se poate gasi mult mai usor geanta perfecta.Avand in vedere ca barbatii au nevoie de genti incapatoare dar, care propulseaza tinuta peste asteptari in materie de eleganta, gentile de la Zevo se prezinta in modele variate.In functie de eveniment, de preferinte si nu numai, orice barbat isi poate achizitiona o geanta de aici ce prezinta, in primul rand, rezistenta in timp.Un alt avantaj tine de categoria. Atat domnii cat si doamnele pot urmari constant aceasta categorie pentru a face doua echizitii la pret de una.Pentru un plus de detalii despre acest business de succes ce a cucerit atentia publicului roman se poate accesa www.zevo.ro . Gama de articole este in asteptarea unor cumparatori ce isi doresc doar produse de calitate.