Zimer, un magazin pentru mii de situatii

Chiar daca si-a inceput activitatea in 2017, magazinul Zimer.ro a reusit sa atraga atentia datorita varietatii mari de produse, a brandurilor celebre pe care le promoveaza, a pretuirilor corecte dar si a modului facil de utilizare.Ceea ce vei aprecia cu siguranta la acesta sunt usurinta de navigare si informatiile numeroase puse la dispozitie, pentru ca Zimer nu este doar locul unde descoperi usor lucrurile care iti fac viata mai usoara, ci este si un ghid complex de cumparaturi, care te ajuta sa faci achizitii in mod inteligent.De aici poti utila locuinta si garderoba cu accesorii si electrocasnice produse ale unor marci celebre precum Asus, Bosch, Fossil, Gucci, Lenovo, Kipor, Samsung, Siemens, Tefal, Philips si multe altele.Ce ofera Zimer.ro in plus fata de alte magazine? Aceasta este cu siguranta intrebarea care iti vine in momentul in care afli de noi, si la care dorim sa raspundem clar si precis: produse importate din Spania, unice in Romania, produse de calitate superioara in vigoare cu normele riguroase impuse prin directivele europene, o gama foarte variata de solutii pentru numeroase probleme, numeroase branduri cunoscute, preturi corecte si promotii periodice dar si consultanta si confort in procesele de selectionare si achizitionare a produselor.Mentionam ca politicile de retur practicate sunt in conformitate cu cele impuse prin legislatia in vigoare.Zimer.ro propune spre comercializare peste 50.000 de articole diferite, direct importate din Spania, deci au garantate caracteristici de calitate exceptionale. Pentru ca pune la dispozitie o gama foarte variata de produse si arii diverse de intrebuintare, poate deveni cu usurinta locul preferat de cumparaturi.Aici poti gasi articolele necesare pentru infrumusetarea casei, dispozitivele de eficientizare a costurilor in locuinta, accesorii de personalizare a spatiului de locuit dar si uneltele necesare intretinerii gazonului, instrumente de gatit sau de realizare si mentinere a curateniei zilnice.In cele zece categorii propuse - casa si gradina, electrocasnice, fashion, tv&multimedia, telefoane, IT land, sport & activitati, ingrijire personala, copii, auto - poti descoperi elementele necesare menite sa iti usureze viata si sa iti sporeasca confortul, cadourile perfecte pentru cei dragi si accesoriile care sa iti eficientizeze antrenamentele sportive, dar si instrumentele care sa iti protejeze autoturismul de intemperii. Practic magazinul este destinat tuturor membrilor din familie.Pentru ca produsele comercializate sunt importate din Spania nu au taxe suplimentare iar preturile practicate sunt menite sa satisfaca orice cerinta. Ofertele pe care le lansam nu sunt doar atractive, ci sunt de nerefuzat. Discounturile propuse saptamanal te ajuta sa te decizi mai rapid si iti ofera posibilitatea sa te bucuri de produsele preferate inafara sezonului specific de reduceri.Magazinul Zimer.ro se adreseaza tuturor membrilor din familie, fapt pentru care poti face cumparaturile cotidiene si pe cele speciale impreuna, printr-un simplu click. In doar cateva minute ai posibilitatea sa cumperi accesoriile pentru aniversarea celui mic, cadoul si tinutele de petrecere iar timpul ramas liber il poti petrece alaturi de cei dragi.Economia de timp vine si din optimizarea corecta a paganilor magazinului, astfel ca navigarea este placuta si confortabila, iar plasarea comenzilor o sarcina ce poate fi realizata cu usurinta chiar si de cei mai putin familiarizati cu procedurile de cumparare online.Politicile de retur practicate sunt prietenoase si sunt in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel ca poti inapoia cu usurinta toate produsele care nu iti sunt potrivite dar si pe cele care nu se ridica la inaltimea asteptarilor.Trebuie mentionat ca produsele comercializate de Zimer.ro sunt insotite de certificate care atesta garantia. Poti returna produsele nedorite in 14 zile de la data receptionarii acestora, deci cu magazinul Zimer.ro cumparaturile devin placere.