100 de costume traditionale romanesti din toate colturile tarii defileaza la Brasov, de 1 decembrie

Iubitorii Florilor de ie din toata tara si nu numai, sunt invitati intr-o incursiune in timp, evenimentul marcand centenarul Marii Unirii prin readucerea in contemporaneitate a costumului popular.100 de modele purtand cu bucurIE 100 de costume populare autentice, culese din toate regiunile istorice ale tarii vor defila pe scena!Colectia privata Flori de ie ce va fi prezentata este unica in Romania si cuprinde peste 150 de costume traditionale romanesti din toate colturile tarii, cu broderii deosebite, cusute cu fir de matase, bumbac sau metalic, pe borangic, batist sau panza de casa, cu margele sau cu paiete, o reintoarcere in timp, o istorie de 100 de ani de traditie!"Marcator de identitate, costumul popular reprezinta dovada vie ca timpul poate fi conservat si comprimat. Parada Port cu BucurIE este mai mult decat o parada a costumului popular, este o punte intre generatii, o frantura din RomanIA Centenara!", ne-a declarat Cristina Chiriac, fondatorul brandului Flori de ie.Frumusetea de odinioara a femeilor va fi redata atat prin costumele prezentate, cat si prin arta impletitului in par, realizata de catre hairstylist-ul Christina Gramma. "Din dorinta de a ajunge mai aproape de noi pe drumul nostru in cautarea frumosului, am gasit curajul de a regasi cultura autentic romaneasca, de a ne recunoaste identitatea si a accepta valorile care ne definesc.""Va asteptam in prag de sarbatoare sa celebram impreuna mandrIA de a fi romani cu multa energie si vitalitate! Orice poveste frumoasa incepe dintr-o joaca! Din 6 noiembrie, la Coresi Shopping Resort, in parteneriat cu Flori de ie, tesem cel mai ambitios proiect digital avand drept cauza promovarea iei romanesti! Impreuna cu iubitorii de autentic purtam bucuria celei mai frumoase piese a costumului popular, departe in lume, prin joc, imaginatie si drag de traditie.", a declarat Diana Bjoza.Evenimentul este organizat de catre Coresi Shopping Resort in parteneriat cu Flori de ie, cu sprijinul Andreea Ghencea Make-up Artist si Bianca Gavrila si sustinut de catre Schwarzkopf Profesional, Eternal Beauty si Fason Salon.