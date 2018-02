Afaceri avantajate de culoarea anului 2018: Piata de flori vibreaza in nuante de violet

Culoarea anului 2018 este ultra violetul (Pantone 18-3838) si este descrisa ca "o nuanta provocatoare si profunda de violet".Asa cum ne spune chiar directorul institutului, Leatrice Eiseman, "traim vremuri care necesita inventivitate si imaginatie", iar ultra violetul duce "potentialul nostru de explorare la un nivel superior", ceea ce face ca, mai mult decat oricand, in acest an, aranjamentele florale sa incante, sa atraga atentia si in acelasi timp sa transmita un mesaj cu personalitate.Companiile din intreaga lume se simt provocate sa o foloseasca drept mijloc de "inspiratie si influenta" in tot ce realizeaza si sunt tot mai multe care se bazeaza pe aceste elemente inainte de a lansa noi produse.Culoarea anului este totusi o alegere simbolica, o predictie, o concluzie a unui proces de durata care incearca sa sumarizeze tendintele la nivel mondial, ea nu este o alegere impusa.Nu am vazut sa se fi facut studii despre impactul culorii anului in incasarile companiilor, dar este un aspect care poate spune multe despre cat de mult o organizatie se adapteaza directiilor noi din piata.Dupa mai multi ani la rand in care au fost folosite culori linistite, pastelate, ultra violetul anului 2018 reprezinta o alegere indrazneata, surprinzatoare, plina de mister.Va este cunoscut deja ca in designul interior, in arta, moda, film sau alte domenii unde efectul vizual este extrem de important, nuantele de violet au dat intotdeauna o tenta nonconformista, mistica.In cazul altor domenii, ultravioletul e o culoare care ofera imboldul de a gasi noi provocari, dincolo de dificultatile cu care ne confruntam.Ne sugereaza - mai mult ca oricand - sa experimentam, sa ne autodepasim, sa ne extindem cautarile spre noi orizonturi.In activitatea cu flori, am observat o diferenta mare intre clientii corporate si cei care apeleaza la decoratiuni florale pentru ei insisi.Clientii din mediul de business sunt in general mult mai in tema cu tendintele, drept pentru care sunt foarte atenti la aceste aspecte si isi exprima ei dorinta de a incorpora ultravioletul in proiectele lor.De cealalta parte, o persoana care apeleaza la specialisti in cazul unui simplu buchet de flori sau pentru un eveniment privat nu acorda aceeasi importanta si designerii florali sunt cei care le sugereaza aceasta varianta.Eu apreciez insa de fiecare data cand cineva este deschis la a introduce macar un accesoriu violet.Insa, daca nu v-ati hotarat sa includeti ultravioletul in activitatea de zi cu zi, e in regula - faceti asa cum va dicteaza personalitatea!Sunt foarte multe tipuri de flori in nuante de violet, ceea ce face ca aranjamentele florale create cu ajutorul lor sa fie extrem de creative si sa iasa in evidenta: anemone, lalele, zambile, irisi, cale, orhidee.Consider ca anemonele violet sunt un exemplu puternic ce poate sa va determine sa imbratisati culoarea anului. Ne duce cu gandul la un viitor insorit, la faptul ca, daca dorim ceva cu adevarat, vom reusi.O alegere interesanta este Clematis, o floare mai putin cunoscuta, care simbolizeaza indrazneala de a inova si ne incurajeaza sa ne asumam riscuri.Violetul este o combinatie de culori reci si calde - albastru si rosu - si ne ofera o diversitate foarte mare ca posibilitati de asortare. Depinde de ceea ce dorim sa transmitem, de starea de spirit.Pantone le sugereaza designerilor mai multe palete de culori , insa aceasta diversitate de palete nu face decat sa ne incurajeze sa indraznim, sa dam frau liber imaginatiei, sa incercam propriile combinatii.Va fi oare 2018 un an plin de provocari? Nu a fost niciodata un moment mai bun sa fim originali!