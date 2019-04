Alege constient cum vrei sa traiesti: 15 motive pentru care trebuie sa-ti faci timp pentru calatorii

Manuela Balaban

Asadar, dupa parerea mea, cel mai pretios mod de a-ti petrece timpul liber este sa calatoresti! O spun eu care daca nu am planificata o calatorie, nu imi gasesc locul.Calatoriile iti deschid mintea si te transforma, te ajuta sa evoluezi. De fiecare data, la revenire, vei fi un alt om. Vei fi mai bun, mai experimentat si mai ales, mai relaxat.Iata principalele motive pentru care eu si familia mea alegem sa calatorim ori de cate ori timpul ne permite:1. Banii cheltuiti intr-o calatorie te fac mai fericit decat cei cheltuiti pe alte bunuri materiale. Asa sustin psihologii in studiul "Experientele ne fac mai fericiti decat posesiile". Consider ca fericirea consta in numarul de amintiri diferite pe care le ai si pentru asta e necesar sa faci ceva nou in fiecare zi. Cea mai buna varianta pentru a atinge acest obiectiv este calatorind.2. Calatorind inveti sa traiesti cu mai putin. Cand pleci pentru o perioada mai lunga de timp si vrei sa iti iei doar cateva lucruri in bagaj realizezi cat de putine lucruri iti sunt necesare de fapt si ca toate celelalte le-ai achizitionat sa iti indeplinesti alte nevoi decat cele de baza, nevoi pe care, dupa cum vezi, nu le iei cu tine in calatorie.3. Folosesti la maximum o anumita perioada de timp. Atunci cand sunt plecata dorm mai putin si ating limita superioara a intervalelor de activitate continua. Nu simt lipsa de somn pentru ca o compensez cu implinirea de a fi facut ceva nou, de a mai fi descoperit ceva despre lumea in care traim.4. Calatoria este educativa, reprezinta o modalitate placuta de a invata lucruri noi. Cel mai bun profesor de istorie, geografie, gastronomie sau cultura. Iti starneste interesul fata de lucruri despre care nu ai fi crezut vreodata ca vrei sa afli mai multe. Calatorind nu te opresti niciodata din invatat.5. Frecvent iesi din zona de confort. Renunti la comoditatea si rutina de zi cu zi. Inveti sa fii flexibil. Atunci cand calatoresti planurile se pot schimba. Pentru a rezolva problemele si a-ti pastra buna dispozitie trebuie sa fii flexibil. Inveti sa te adaptezi la alte culturi. Intr-o lume care se se afla intr-o continua schimbare, abilitatea de a te adapta este importanta, chiar necesara.6. Petreci timp de calitate cu cei dragi. Calatoriile consolideaza relatiile de cuplu. In plus expunerea copilului la tot felul de experiente este cea mai buna modalitate de a-l indruma in viata.7. Intalnesti oameni noi, cu mentalitati total diferite care te fac sa vezi lucrurile dintr-o cu totul alta perspectiva!8. Este o modalitate de a calatori in timp. Fie in trecut asa cum se intampla cand petreci timp in tarile subdezvoltate cum ar fi Filipine unde inveti sa fii umil, plin de compasiune vazand in ce conditii saracacioase traiesc si apreciezi tot mai mult ceea ce ai, cat si in viitor ca in Japonia sau America unde totul este posibil si iti dai voie sa visezi. De la tarile subdezvoltate inveti cum sa folosesti mai eficient resursele, iar de la cele dezvoltate inveti cum sa produci mai eficient!9. Pentru a descoperi noi provocari, pentru a-ti depasi limitele. Iti alimenteaza setea de mai mult, de autodepasire. Vorbesc despre acel moment de "Wooow!!! Nu as fi crezut niciodata ca pot sa fac asa ceva".10. Iti imbunatatesti abilitatea de a comunica. Acest lucru te poate ajuta si la job, mai ales daca lucrezi intr-un mediu multicultural.11. Te invata sa traiesti in prezent. Calatoria iti da un ragaz sa respiri si sa admiri! Sa te bucuri de natura, de flori, de iarba verde, de aerul proaspat de la munte sau de briza marii. Sa inoti cu pestii, cu delfinii, cu rechinii. Sesizezi cate idei preconcepute aveai despre ce se poate face si ce nu.12. Ai posibilitatea de a te intoarce la origini. Descoperi traditiile poporului tau si intelegi de unde te tragi. Olaritul, pescuitul in Delta Dunarii sau mersul la cules de porumb sunt activitati pe care le poti face cu placere.13. Poti folosi calatoria pentru o resetare a vietii tale. Atunci cand ai incheiat o etapa cum ar fi schimbarea jobului sau ai iesit dintr-o relatie, o calatorie este o modalitate foarte buna de a separa cele doua etape din viata ta.14. Iti permite sa fii tu insuti. Daca inca ai bariere sociale, in calatorie, unde nu te cunoaste nimeni, este un inceput bun pentru a fi autentic. Poti fi jucaus, poti spune ce gandesti, poti purta ce obiect vestimentar vrei, oricum nimeni nu te cunoaste.15. Calatoria te ajuta sa apreciezi ce inseamna ACASA.Pretuieste experientele in viata si fa-o acum. Nu astepta sa iesi la pensie pentru a calatori. Am venit in aceasta lume cu mainile goale si vom pleca tot asa.Bogatia noastra consta in experientele acumulate!Alege constient cum vrei sa traiesti!