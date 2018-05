Bicicleta electrica - ideala pentru corporatisti si oameni de afaceri

Ce sunt bicicletele electrice?

Imaginea cu premierul Olandei venind la serviciu pe bicicleta i-a bulversat pe multi. Asta pentru ne-am obisnuit ca oficialitatile de la noi sa circule doar cu masini scumpe, cu girofar.In Occident, insa, bicicleta este unul dintre vehiculele foarte populare dintr-o multime de motive. Pe de o parte, protejarea mediului, caci si bicicleta clasica, si bicicleta electrica sunt prietenoase cu ambientul, nu polueaza.In plus, sunt mijloace usoare care se strecoara simplu prin traficul aglomerat din marile orase.Asadar, biciclete electrice pentru business ? De ce nu? Tot mai multi proprietari de cladiri de birouri au inteles ca lipsa spatiilor de parcare trebuie rezolvata intr-un fel sau altul.Asa se face ca multi ii incurajeaza pe angajatii care lucreaza in aceste cladiri sa vina la serviciu cu bicicleta. Au creat spatii speciale destinate gararii in siguranta a acestora si chiar au amenajat statii de incarcare pentru biciclete electrice, asa incat sa nu existe niciun inconvenient pentru cei care si-ar dori sa ajunga la birou pe doua roti si nu cu masina.Sunt biciclete alimentate cu baterii, care ruleaza, in medie, cu 15 kilometri pe ora, insa pot ajunge pana la 25 de kilometri pe ora. Acestea pot fi incarcate la o priza obisnuita in doar cateva ore.Bicicletele electrice sunt mai ieftine si mai putin costisitoare decat o masina electrica, multe dintre modelele de biciclete electrice Pegas costand sub 1.000 de euro.Aceste biciclete vin insotite de sisteme de securitate, iar unele modele sunt pliabile, asa incat sa poata fi usor transportate in tramvai sau in metrou ori in portbagajul unei masini, dar si sa poata fi depozitate fara probleme intr-un spatiu redus, intr-o debara sau sub birou.Unul dintre motivele pentru care bicicletele electrice sunt tot mai populare este confortul pe care il ofera. Pe de o parte, te ajuta sa rulezi fara sa transpiri pedaland din greu, un lucru esential pentru o persoana care urmeaza sa isi petreaca intreaga zi intr-un birou sau pe la diverse intalniri de afaceri.In plus, in cazul in care bateria este descarcata, poti folosi bicicleta electrica la fel ca pe o bicicleta obisnuita, cu pedale.Pegas a adus in oferta sa biciclete electrice performante la preturi foarte convenabile. Cucereste orasul cu bicicleta Pegas si te vei simti un om liber. Practic, nimic nu iti va mai sta in cale atunci cand te vei afla in saua unei biciclete electrice.Timpul si spatiul vor deveni relative, caci vei avea posibilitatea sa ajungi mai repede dintr-un loc in altul decat daca ai circula cu masina personala sau cu transportul in comun, si te vei putea strecura lejer prin traficul aglomerat.